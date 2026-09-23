Son Mühür- Haftanın ortasına gelmişken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe 9 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 3 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bayraklı: Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 08.31-11.32 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Nedeni: Ana boru arızası.

Karşıyaka: Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde 09.07-10.07 saatleri arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacak.

Nedeni: Hidayet Erseybey Caddesi No:41 önündeki ana boru arızası.

Kınık: Fatih Mahallesi’nde 08.29-10.29 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Nedeni: Tütüncüler Sokak’taki ana boru arızası.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos ve 9 Eylül mahallelerinde 08.47-11.47 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacak.

Nedeni: Ana boru arızası.