Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka sokaklarında adımlar bugün doğrudan kahramanlar için atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin yıl dönümü ilçede sıradan bir çelenk töreniyle geçiştirilmedi. Karşıyaka Belediyesi ile Muharip Gaziler Derneği omuz omuza verip halkı sokağa döktü. Hergele Meydanı'ndan yola çıkan kortejde tek bir duygu hakimdi vefa.

Yürüyüşün en ön safları hayli kalabalıktı. Kaymakam Özkan Demir ve Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a askeri erkân tam kadro eşlik etti. Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Tolga Ağra ve Kurmay Başkanı Albay Gökhan Atmaca gazilerle yan yana yürüdü. Hatta Kıbrıs Barış Harekâtı’nın efsanevi isimlerinden Emekli Kurmay Kıdemli Albay Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kalelioğlu da bu anlamlı yürüyüşteydi. Sivil toplum temsilcilerinden önceki dönem ilçe müftüsü İsa Gürler'e, siyasi parti yöneticilerinden sokaktaki vatandaşa kadar herkes oradaydı. Adımlar kararlıydı.

Akordeon sesine karışan marşlar

Kortej dernek binası önüne ulaştığında günün ritmi tamamen değişti. Emekli müzik öğretmeni ve Karşıyakalı bestekâr Işıltan Uşaklıgil akordeonunu omuzladı. Tuşlara dokunduğu an kalabalık sustu. Kahramanlık türküleri peş peşe geldi. Çalınan marşlara yüzlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Duygular kabarmıştı.

"Onlar bu toprakların canlı şahitleri"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kalabalığa seslenirken kelimelerini özenle seçti. Gazileri masabaşı hikayelerinin değil, bağımsızlık mücadelesinin doğrudan "yaşayan tanıkları" olarak tanımladı. Ünsal, "Milletimiz için gösterdikleri fedakârlıkları hafızalarımıza kazıdık. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canını ortaya koyan tüm kahramanları minnetle anıyoruz" diyerek vefa borcuna dikkat çekti. Hayattaki gazilere sağlık ve huzur diledi. Sözleri kısaydı. Vurgusu netti.

Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Halil Taşçı ise mikrofona geldiğinde gözleri doluydu. Karşısındaki mahşeri kalabalığa bakıp sadece derin bir teşekkür edebildi. "Hepimiz gurur duyduk, onurlandık" derken sesi titriyordu. Kaybettiği silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm gazileri rahmetle anarak konuşmasını bitirdi. Karşıyaka, vatanı vatan yapan kahramanlarını o gün bir kez daha bağrına bastı. Unutmadılar. Asla unutmayacaklar.

