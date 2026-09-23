İzmir Bayraklı’da binadan çıktığı sırada yavrularıyla bekleyen kediye tekme savuran kişi, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Darbenin etkisiyle sarsılan anne kedi, yavrularını korumak için saldırganın yanındaki köpeğe hamle yaptı.

Kameralar saniye saniye kaydetti

Olay, Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında yaşandı. Köpeğiyle dışarı çıkan bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kapı önündeki kediyi hedef aldı. Şahsın attığı sert tekme sonrası kedi bir anda yere savruldu. Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtta olduğu o anlarda şiddet olayı tüm netliğiyle görüntülendi.

Yavrularını korumak için ileri atıldı

Saldırının hemen ardından toparlanan anne kedi, hiç zaman kaybetmeden refleks gösterdi. Tehlikeyi sezdiği an doğrudan şahsın yanındaki köpeğe fırladı. Neye uğradığını anlayamayan köpek ve sahibi, kedinin kararlı tepkisi karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Yaşanan arbede sonrası şahıs bölgeden uzaklaştı.

Mahalleliden şiddete tepki

Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ve ardından gelen arbede, güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine mahalle sakinleri duruma sert tepki gösterdi. Masum bir hayvana uygulanan bu şiddetin cezasız kalmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırdı.

