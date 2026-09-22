Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin 38. Kurultayı için mutlak butlan kararı alınmasının ardından Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevine tekrar dönmüştü. Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi CHP İzmir İl Başkanlığı’nda ve ilçelerde de yeni görev yapılanmasına gidilmişti. CHP İzmir İl Başkanlığı’na ise Utku Gümrükçü atanmıştı. İl Başkanı Gümrükçü göreve gelmesinin ardından partisinin il binasında örgütü ile görüşme ve toplantı yapmaya devam ediyor.

İl Başkanı Gümrükçü bugün Karşıyaka ilçe örgütünü il binasında ağırladı. Toplantıya İlçe Başkanı Adnan Alabay başta olmak üzere, Karşıyaka Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanı Mustafa Evsen, CHP’li meclis üyeleri ve ilçe örgütü katıldı. Toplantıdan sonra örgüt, İl Başkanı Utku Gümrükçü ile fotoğraf çekildi.

Öte yandan Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından İzmirli bazı ilçe belediye başkanları siyasi yoluna YENİ Parti’de devam etme kararı aldı. Bazı ilçe belediye başkanları ise CHP’de kalmayı sürdürdü. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal da partisini değiştirmeyerek, CHP’de kalmıştı. Bugün Karşıyaka İlçe Örgütü’nün İl Başkanlığı’na yaptığı ziyarete A’dan Z’ye herkes katılırken, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın katılmadığı görüldü.