Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi iştiraki olan Kent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), sağlıklı ve alternatif beslenme yollarına ilgi duyanları özel eğitimlerde bir araya getirdi. Merkezde, Şef Janset Uzun’un önderliğinde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, güncel beslenme trendleri arasında yükselen glütensiz makarna ve ekmek yapımının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme şansı buldu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu çalışmaların sadece sağlıklı tarifler sunmakla kalmadığını, aynı zamanda Karşıyaka'nın gastronomi kültürünü geleceğe taşıdığını ifade etti.

Sağlıklı lezzetler için uygulamalı eğitimler

Mutfak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, “Glütensiz İtalyan Makarnaları” ve “Glütensiz Ekşi Mayalı Artisan Ekmekler” başlıkları altında gerçekleştirildi. Atölyelerde, glütensiz beslenmenin lezzetten ödün vermeyeceği kanıtlanırken, katılımcılar kendi mutfaklarında kolaylıkla uygulayabilecekleri pratik bilgileri birinci elden edindi.

Makarna atölyesinde garganelli, gnocchi, ravioli, corzetti ve penne gibi İtalyan mutfağının seçkin örnekleri hazırlandı. Ekmek atölyesinde ise zeytinli focaccia, ekşi mayalı baget ve tohumlu ekmekler gibi farklı çeşitler fırınlandı. Toplamda 30 kişinin katıldığı bu uygulamalı derslerde; doğru un seçimi, hamur açma ve yoğurma teknikleri, ideal sos eşleşmeleri ve pişirme yöntemleri gibi kritik bilgiler detaylıca paylaşıldı. Şef Janset Uzun, katılımcılara hem teorik altyapıyı hem de uygulamadaki püf noktalarını titizlikle aktardı.

Atölyeler devam edecek: Kontenjanlar sınırlı

Büyük ilgiyle karşılanan glütensiz atölye serisi, gelen talepler doğrultusunda Ekim ve Kasım aylarında da farklı içeriklerle devam edecek. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, önümüzdeki dönemde de sağlıklı yaşamı destekleyen tariflerden, geleneksel ekşi mayalı ekmek yapımına ve glütensiz İtalyan mutfağının özgün tatlarına uzanan geniş bir eğitim yelpazesiyle mutfak meraklılarını ağırlamayı sürdürecek.

Program detayları ve güncel takvim bilgileri için Cordelion MSM’nin sosyal medya hesapları aktif olarak takip edilebilecek. Sınırlı kontenjanla düzenlenen ve yer sıkıntısının yaşanmaması için erken kayıtın önerildiği atölyeler hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, 0232 337 26 44 veya 0552 037 00 47 numaralı telefonlardan merkezle iletişime geçebilirler.

Başkan Ünsal: "Yaşam kalitesine katkı sağlıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin kentin sosyal ve kültürel hayatına yaptığı katkının altını çizdi. Başkan Ünsal, merkezin sadece kurs vermekle kalmadığını, aynı zamanda bir vizyon taşıdığını belirterek, "Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’mizde hem kadim geleneksel mutfağımızı yaşatıyor hem de günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren yenilikçi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gastronomi alanındaki bu değerli çalışmalarla hem hemşehrilerimizin yaşam kalitesine katkı sağlıyor hem de kentimizin köklü gastronomi kültürünü gelecek kuşaklara taşıyoruz," şeklinde konuştu. Başkan Ünsal, tüm mutfak meraklılarını bu zengin ve eğitici programlara katılmaya davet etti.