Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitim serüvenine başlayan 41 genç öğrenci, düzenlenen coşkulu bir törenle beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine resmi olarak adım attı. Öğrenciler, 'Tıbbiyeli Yemini'ni yüksek sesle okuyarak mesleklerinin gerektirdiği etik ve insani değerlere bağlı kalacaklarına söz verdi. Büyük bir heyecana sahne olan törende, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, beyaz önlüğün bilimi ve vicdanı rehber edinen bir yolculuğun simgesi olacağını belirtti.

Aileler gurur ve duygusallığı bir arada yaşadı

İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı Beyaz Önlük Töreni, üniversitenin YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı ve geniş bir kitleye ulaştı. Çocuklarını hayatlarında ilk kez beyaz önlükle gören aileler, salonda tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadı. Mesleğin kutsallığı ve zorluğu karşısında bazı ailelerin duygusal anlar yaşadığı ve gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Özel gecede, Türkiye’nin farklı şehirlerinde verdikleri konserlerle tanınan İEÜ öğretim üyesi ve göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sait Eğrilmez, aile hekimliği uzmanı Dr. Nuri Şalk ve doğuştan görme engelli sanatçı Cem Cansız'dan oluşan ekip, salondakilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Ekip, 'Türkülerdeki Hekimlik' başlıklı özel müzik ziyafetini sunarak büyük alkış aldı. Bu performans, aynı zamanda grubun 300’üncü programı olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyordu. Tören, ayrıca 2024-2025 Akademik Yılı birincisi Dr. Sabiha Su Polatlı ve bu yıl fakülteye en yüksek puanla yerleşen Hakan Ömer Özçelik’in duygu dolu konuşmalarına da ev sahipliği yaptı.

Rektör Abacıoğlu’ndan 'Kadim değerler' vurgusu

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, hekimliğin köklü ve kadim değerler üzerine inşa edilmiş bir meslek olduğunun altını çizdi. Rektör Abacıoğlu, genç tıbbiyelilere seslenerek, "Bu tören, sizlere sorumluluk ve onurla taşıyacağınız bir emaneti devretmekle ilgilidir. Bu emanet, hekimlik mesleğinin temel değerleridir," dedi. Rektör, bu değerleri şöyle sıraladı: Hastanın yararını öncelikli tutmak, insana saygı ve şefkatle yaklaşmak, dürüstlük, sorumluluk bilinci, yaşam boyu öğrenme azmi, adalet, eşitlik, mahremiyete özen gösterme, meslektaş dayanışması ve topluma hizmet etmeyi görev saymak. "Emanetiniz ağır, ancak sahip çıkacağınızı biliyorum. Size güveniyorum," diyerek öğrencilere olan inancını dile getirdi.

"Her teşhiste bir yaşam yolculuğu göreceksiniz"

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin ise, hekimliğin sadece teknik bir meslek olmadığını, aynı zamanda insanın acısına kulak vermeyi, umudu görmeyi ve yükünü paylaşmayı gerektirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Şemin, öğrencilere şu önemli mesajı verdi: "Hastalarınıza sadece biyolojik bir problem olarak değil, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak yaklaşmalısınız. Sizler de bu anlayışla, her hastada bir insan hikâyesi, her teşhiste bir yaşam yolculuğu göreceksiniz." Dekan Şemin, hastayla kurulan güven ve ilgiye dayalı iletişimin, yazılan ilaçlardan bile daha güçlü olacağını belirterek, öğrencilere iyi birer hekim olmanın yanı sıra disiplinli olmayı, stresle baş etmeyi ve kendi sağlığını korumayı da öğrenecekleri bir yaşam biçimine adım attıklarını hatırlattı.

İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Koordinatörü Dr. Burak Öztop da genç hekim adaylarına destek sözü verdi. Öztop, "Bugün giydiğiniz beyaz önlükleriniz, aslında hayatınız boyunca üzerinizden hiç çıkmayacak. Bizler de sizin en iyi şekilde yetişmeniz için çaba gösterecek, ihtiyacınız olan her an yanınızda olacağız," diyerek öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.