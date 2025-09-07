Hafta içinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılı yönetim, takımı yeniden Reşat Yazıcıoğulları'na emanet etti.

"Evine Hoş Geldin" Mesajıyla Duyuruldu

Karşıyaka'da 2020-2024 yılları arasında dört sezon görev yapan ve takımı Play-Off'a taşıyan Reşat Yazıcıoğulları, 66 yaşında yeniden kulübüne döndü. Yönetim, tecrübeli çalıştırıcı için yaptığı paylaşımda, "Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları" ifadelerine yer vererek bu dönüşe vurgu yaptı.

Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Yazıcıoğulları, son olarak 2. Lig ekiplerinden Milan Atletik'te görev yapıyordu.