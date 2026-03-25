Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, kent estetiğini korumak ve modern şehir yaşamının standartlarını yükseltmek amacıyla ilçe genelindeki yapıların kullanım amacına yönelik kapsamlı bir inceleme operasyonu başlattı.

Binaların ruhsat aşamasındaki mimari projelerinde otopark olarak ayrılan alanların, fiili durumda bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek isteyen belediye ekipleri, saha kontrollerine hız verdi. İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlükleri bünyesinde kurulan uzman denetim birimleri, sokak sokak gezerek yapıların projelerine olan sadakatini denetliyor. Bu hamle, ilçedeki trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra binaların yasal statüsünü korumayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mevzuat hükümleri titizlikle uygulanıyor

Denetim faaliyetleri, 22 Şubat 2018 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi (iskan) almış olan binaları öncelikli olarak kapsama alıyor. Otopark Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 3. fıkrasındaki yasal yetkilere dayanarak gerçekleştirilen bu saha çalışmaları, binaların arşivlerde yer alan resmi mimari projeleriyle birebir karşılaştırılıyor. Uzman ekipler, inceleme sırasında otopark olarak tescil edilen alanların depolar, dükkan eklentileri veya farklı amaçlarla kapatılıp kapatılmadığını yerinde kontrol ediyor. Arşiv kayıtlarındaki fiziki durum ile mevcut kullanım arasındaki uyumsuzlukların tek tek raporlandığı süreçte, yönetmelik hükümlerinden taviz verilmeyeceği vurgulanıyor.

Başkan Yıldız Ünsal: "Kent disiplininden taviz vermeyeceğiz"

Yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, güvenli ve düzenli bir şehir yaşamının ancak kuralların tam olarak uygulanmasıyla mümkün olacağını ifade etti. Vatandaşların huzur ve güvenliğini her türlü önceliğin üzerinde tuttuklarını belirten Başkan Ünsal, otopark alanlarının amacına uygun kullanılmasının sadece bir yasal zorunluluk değil, aynı zamanda kentsel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu hatırlattı. Ünsal, "Yapıların ruhsat ve projelerine uygunluğunu denetlemek, Karşıyaka’mızı daha yaşanabilir kılmak adına başlattığımız bu seferberliği büyük bir ciddiyetle sürdüreceğiz," diyerek şehir disiplinine olan bağlılığını dile getirdi.

Yaşanabilir bir Karşıyaka için teknik seferberlik

İmar ve Yapı Kontrol müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin yürüttüğü bu denetim zinciri, sadece mevcut ihlalleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda gelecekteki yapılaşma süreçleri için de caydırıcı bir emsal teşkil ediyor. Karşıyaka genelinde düzeni tesis etmeyi amaçlayan bu süreçte, tespit edilen aykırılıkların yasal süreler dahilinde düzeltilmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, kentsel disiplinden ve mimari standartlardan ödün vermeden, tüm yapıların yönetmeliklere tam uyum sağlayana dek denetimlerin ilçe genelinde kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.