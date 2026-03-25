Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Yankı Bağcıoğlu, İzmir’in Bornova ilçesinde gerçekleştirdiği kapsamlı ziyaret programıyla partinin savunma vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen özel bir panelde vatandaşlar ve partililerle buluşan Bağcıoğlu, Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren konuların günlük siyasi tartışmaların uzağında tutulması gerektiğini vurguladı. Program boyunca saha ziyaretlerinden teknolojik incelemelere kadar geniş bir yelpazede temaslarda bulunan Bağcıoğlu, şeffaflık ve liyakat vurgusuyla dikkat çekti.

Şeffaf ve denetlenebilir bir savunma vizyonu

Panelde yaptığı konuşmada CHP’nin milli savunma stratejisinin temel taşlarını anlatan Yankı Bağcıoğlu, güçlü bir ordu ve savunma sanayisinin ancak demokratik bir denetim mekanizmasıyla sürdürülebilir olacağını ifade etti. Savunma politikalarının adil, kurumsal ve akılcı bir düzleme oturtulması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, "Milli savunma, milletin ortak geleceğidir ve bu nedenle siyaset üstü bir ciddiyetle ele alınmalıdır. Bizim önceliğimiz, liyakati esas alan ve her adımı denetlenebilir bir sistem inşa etmektir," dedi. Bağcıoğlu, savunmanın sadece askeri bir güç gösterisi değil, aynı zamanda ulusal bekayı koruyan kurumsal bir akıl olduğunu sözlerine ekledi.

Bütüncül güvenlik ve yerel yönetim iş birliği

Savunma politikasının toplumsal güvenliğin en büyük teminatı olduğuna değinen Bağcıoğlu, bu alanın kriz yönetimi ve afet hazırlıklarını da kapsayan bütüncül bir yapıda kurgulanması gerektiğini savundu. CHP’nin bu konudaki yaklaşımının yerel yönetimlerle entegre bir şekilde ilerlediğini belirten Genel Başkan Yardımcısı, halkın güvenliğini sağlama noktasında belediyelerin sunduğu teknolojik altyapıların önemine işaret etti. Panel sonunda katılımcıların merak ettiği soruları yanıtlayan Bağcıoğlu, partinin savunma sanayisine bakış açısını ve gelecekteki stratejik hedeflerini detaylı bir perspektifle sundu.

Bornova’nın teknoloji üssüne tam not: "Dijital ikiz" incelemesi

Programın bir diğer durağı ise Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akıllı Şehir Yönetim ve İnovasyon Merkezi oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Bağcıoğlu, ilçenin "Dijital İkiz" projesini yerinde inceledi. Başkan Eşki, özellikle deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler sırasında devreye giren akıllı uyarı sistemleri ve koordinasyon yazılımları hakkında heyete sunum yaptı. Teknolojinin vatandaşın can güvenliği için kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağcıoğlu, yerel yönetimlerin bu tür inovatif girişimlerinin milli güvenlik stratejilerine de katkı sunduğunu belirtti.

Örgütlenme hamlesi: Yeni üyelere rozet heyecanı

Ziyaretin son aşamasında CHP Bornova İlçe Başkanlığı’na giden Yankı Bağcıoğlu, İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve ilçe örgütüyle bir araya gelerek güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Tarihi Çarşı girişinde vatandaşlarla buluşan ve halkın nabzını tutan Bağcıoğlu, burada kurulan üye kayıt standında yoğun ilgiyle karşılandı. Partiye yeni katılan vatandaşlara parti rozetlerini bizzat takan Bağcıoğlu, güçlü bir savunma ve yönetim anlayışının ancak güçlü bir örgütlenme ve halk desteğiyle mümkün olabileceğini ifade ederek Bornova programını tamamladı.

