Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, kent düzenini korumak ve toplum huzurunu sağlamak amacıyla işgal denetimlerini sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Girne Bulvarı ile Şemikler Mahallesi Erdoğan Akkaya Sokak’ta işgallere yönelik uygulama yaptı.

Kamuya ait alanlar boşaltıldı

İlan ve reklam yönetmeliği ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi uyarınca yapılan denetimlerde, kamuya ait alanlara izinsiz yerleştirilen materyaller kaldırıldı. Çalışma kapsamında; 20 reklam varili, 45 flama ve 40 duba toplandı. Böylece yaya ve araç trafiğini engelleyen işgallere son verildi.

“Düzen, güvenlik ve eşit kullanım”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yol ve kaldırımları işgal eden, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz. Kentimizde düzen, güvenlik ve eşit kullanım hakkı için denetimlerimizi tavizsiz sürdüreceğiz. Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için çalışmalarımız devam edecek” dedi.