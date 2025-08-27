Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi bilim insanları, sürdürülebilir biyoteknoloji ve sağlık temelli projelerle uluslararası iş birliklerine katkı sunmaya devam ediyor. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz’ın araştırmacı olarak yer aldığı “HalgAct” başlıklı proje, TÜBİTAK ile Slovenya Bilim ve İnovasyon Ajansı (ARIS) arasındaki 1071 Türkiye–Slovenya İkili İş Birliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Kaymaz’ı makamında ağırlayarak tebrik etti.

Projenin odağı: Çevre dostu üretim ve kanser tedavisi potansiyeli

“HalgAct” projesi, Slovenya’nın Adriyatik kıyısında yer alan Sečovlje Tuzlası’ndan izole edilen halofilik mikroalg ve siyanobakteri türlerinin biyoteknolojik ve terapötik potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Projede hem çevre dostu biyokütle üretimi hem de doğal antikanser ve antioksidan ajanların keşfi amaçlanıyor.

Laboratuvar ortamında kültürlenecek Emiliania huxleyi, Halothece sp., Dunaliella salina ve Pseudanabaena sp. türlerinin biyokütle üretimleri optimize edilecek. Elde edilen biyokütlelerin protein, karbonhidrat, lipid, fenolik bileşik, pigment profili, antioksidan kapasite ve antikanser aktivite analizleri yapılacak.

Antikanser etkiler, kronik miyeloid lösemi (KML) hücre hatları ve sağlıklı insan lenfositlerinde XTT sitotoksisite, apoptoz ve qRT-PCR yöntemleriyle değerlendirilecek.

“Yeni moleküller keşfedilecek”

Doç. Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz, “Sečovlje Tuzlası gibi ekstrem habitatlardan izole edilen mikroalg ve siyanobakteriler, hem çevresel adaptasyonları hem de biyoaktif bileşik üretim potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Bu proje ile doğal ürün temelli tedavi yaklaşımlarına katkı sunabilecek yeni moleküller belirleyeceğiz. Ayrıca çevre dostu biyoteknolojik üretim sistemleri geliştireceğiz. Ege Üniversitesi olarak projenin antikanser analizlerinden sorumlu olmak bizim için gurur verici” dedi.

Geniş katılımlı bilim ekibi

Türkiye ekibinde Ege Üniversitesi’nin yanı sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yer alıyor. Slovenya ekibini ise Slovenya Ulusal Biyoloji Enstitüsü (NIB) araştırmacıları oluşturuyor.

Projede Doç. Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz’a, İYTE Fen Fakültesi Kimya Bölümü doktora öğrencisi Araş. Gör. Ezgi Vural, MAKÜ’den Doç. Dr. Füsun Akgül, Doç. Dr. Rıza Akgül ve doktora öğrencisi Eylem Atak eşlik ediyor. Slovenya ekibinde ise Dr. Katja Klun ve Dr. Daniel Bosh Ibanez görev alıyor.