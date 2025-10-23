Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda dört maçta dört galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Endo Karşıyaka, yoğun lig mesaisine kısa bir mola verdi. Takımın isim sponsoru ve eski başkan İlker Ergüllü’nün firmasında düzenlenen mangal partisine katılan yeşil-kırmızılı ekip, hem moral tazeledi hem de toplumsal farkındalığı artıran önemli bir seminere iştirak etti.

Başarı serisi sonrası moral yemeği

Ligde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken ve 4'te 4 yaparak zirveye yerleşen Endo Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, bu başarılı grafiğin ardından bir araya geldi. Takımın isim sponsorluğunu üstlenen iş insanı ve eski kulüp başkanı İlker Ergüllü’nün firmasında organize edilen mangal partisi, teknik heyet ve tüm oyuncuların katılımıyla keyifli bir atmosfere sahne oldu. Sporcular, lezzetli yemekler eşliğinde hem lig stresini attı hem de güçlü takım ruhunu pekiştirdi. Bu organizasyon, sponsor ile kulüp arasındaki güçlü bağı gösterirken, takımın kalan lig maratonuna daha motive başlamasına olanak sağladı.

Sporculara meme kanseri farkındalığı eğitimi

Endo Karşıyaka'nın bu özel buluşması, sadece bir yemek etkinliği olmanın ötesine geçti. Organizasyon kapsamında, sporcuların ve teknik ekibin katılımıyla önemli bir sağlık semineri düzenlendi. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden kulüp, özellikle kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla Meme Kanseri Farkındalığı üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Seminerde, alanında uzman isimler olan Doç. Dr. Özhan Çetindağ ve Fizyoterapist Gamze Kuş, meme kanserinin erken tanısının önemi, korunma yolları ve düzenli kontrollerin gerekliliği hakkında detaylı bilgiler aktardı. Ayrıca, sporcuların fiziksel sağlıklarını koruma ve olası riskleri önleme konularında bilinç düzeyleri artırıldı. Takım, bu anlamlı programla, sadece sportif başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal farkındalık çalışmalarıyla da öne çıktığını bir kez daha gösterdi. Bu tür etkinliklerin, oyuncuların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemesinin yanı sıra, kulübün topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesine de büyük katkı sağladığı vurgulandı.