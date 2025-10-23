Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İlker Günay, çocuk felcine karşı en etkili korumanın aşı olduğunu belirterek, “Polio yeniden kapımızı çalmadan tüm çocuklarımızın aşılarını eksiksiz yaptırmalıyız” dedi.

“Bir aşıyla ömür boyu koruma mümkün”

Çocuk felci virüsünün özellikle 5 yaş altı çocuklarda ciddi sonuçlara neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. İlker Günay, hastalığın sinir sistemine zarar vererek kalıcı felçlere hatta ölüme yol açabileceğini söyledi. “Polio virüsü bazen bir bacakta, bazen tüm vücutta kalıcı hasar bırakabiliyor. Oysa birkaç doz aşıyla bir çocuğu ömür boyu bu hastalıktan korumak mümkün. Aşı, basit ama hayat kurtaran bir önlemdir” ifadelerini kullandı.

“Polio yeniden kapımızı çalabilir”

Dünya genelinde çocuk felci vakalarının azaldığını ancak aşılanma oranlarının düşmesi nedeniyle bazı ülkelerde yeniden vakaların görülmeye başladığını hatırlatan Günay, şu uyarıyı yaptı: “Türkiye’de uzun süredir yerli vaka görülmüyor. Ancak bu, tehlikenin geçtiği anlamına gelmez. Salgınlar, aşıyla korunmayan topluluklarda çok hızlı yayılabilir. Hiçbir aile ‘bizde olmaz’ dememeli. Polio, fırsatını bulduğunda yeniden kapımızı çalabilir.”

“Aşı reddi toplum sağlığını tehdit ediyor”

Son yıllarda artan aşı reddi vakalarına dikkat çeken Günay, bunun sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit olduğunu belirtti: “Bir çocuğun aşılanmaması, sadece o çocuğun değil; çevresindeki bebeklerin, yaşlıların ve bağışıklığı zayıf kişilerin de risk altına girmesi demektir. Çocuk felci, aşıyla yüzde 100’e yakın oranda önlenebilir bir hastalık. Bu kadar basit bir önlemle bir ömür boyu sürecek sakatlıkların önüne geçebiliriz.”

“Türkiye’nin başarısı devam etmeli”

Türkiye’nin 2002 yılından bu yana Polio’dan arınmış ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Günay, bu başarının sürdürülmesinin önemine dikkat çekti: “Ülkemizin poliodan arınmış olması büyük bir halk sağlığı başarısıdır. Ancak sürdürülebilir olması için yeni doğan her çocuğun aşılarını eksiksiz yaptırması gerekiyor. Aşı oranlarının düşmesi, yıllar önce yendiğimiz hastalıkların yeniden dönmesine neden olabilir.”

“Aşı, çocuğunuzun yaşam sigortasıdır”

Ailelere çağrıda bulunan Doç. Dr. İlker Günay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Ebeveynlerin yapabileceği en değerli şey, çocuklarının aşılarını zamanında yaptırmaktır. Sağlık ocakları, aile hekimleri ve hastaneler bu konuda her türlü desteği sağlıyor. Aşı sadece bir iğne değil; çocuğunuzun geleceğini koruyan bir yaşam sigortasıdır.”