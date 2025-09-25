Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuklar için 2. El Pazarı” yoğun ilgi gördü. Çocuklara yeniden kullanım ve paylaşma kültürü aşılayan etkinliğin ardından 27 Eylül’de “Çocuk Eşyaları Takas Şenliği” gerçekleştirilecek. Başkan Yıldız Ünsal, “İsrafa karşı farkındalık yaratan çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, giderek artan tüketim alışkanlıklarına karşı farkındalık yaratmak için tematik pazar organizasyonlarına bir yenisini ekledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlenen “Çocuklar için 2. El Pazarı”nda 6-14 yaş arası 110 çocuk tezgah açtı.

Okul malzemelerinden kitap ve giysilere, oyuncaklardan çeşitli eşyalarına kadar birçok ürünün paylaşıldığı pazarda, hem aile bütçelerine katkı sağlandı hem de dayanışma bilinci güçlendi.

Sıra takas şenliğinde

Belediye, 27 Eylül Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında yine Zühtü Işıl Meydanı’nda “Çocuk Eşyaları Takas Şenliği” düzenleyecek. 0-6 yaş grubundaki çocuklara ve ailelerine yönelik şenlikte, 40 stantta ihtiyaç fazlası eşyaların takas edilmesi sağlanacak. Etkinlik ile çocuklara erken yaşta yeniden kullanım alışkanlığı kazandırılması, yardımlaşma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

“Çocuklarımız sürdürülebilir yaşamın parçası”

Etkinliği değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Çocuklarımızın dayanışma kültürüne ve tüketim bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak için nitelikli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. 2. El Pazarı’nda hem ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşayan hem de sürdürülebilir yaşamın parçası olan çocuklarımızı yürekten kutluyorum. 27 Eylül’deki Çocuk Eşyaları Takas Şenliği’nde de tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.