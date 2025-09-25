Manisa’nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde dehşet verici bir trafik kazası meydana geldi. Sarıpınar Mahallesi mevkisinde yaşanan zincirleme kaza, bir tırın önce elektrikli bisiklete, ardından seyir halindeki bir otomobile ve yol kenarında görevli bir polis memuruna çarpmasıyla başladı, tırın köprüden aşağı uçmasıyla son buldu. Feci olayda bir kişi hayatını kaybederken, biri emniyet mensubu olmak üzere iki kişi yaralandı.

Trajedinin başlangıcı ve kontrol kaybı

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu’nun Sarıpınar Mahallesi kesiminde, Ankara istikametinden İzmir yönüne doğru seyreden Şah İsmail Topçuoğlu (34 GLH 876 plakalı) idaresindeki tırın sebep olduğu bir dizi çarpışmayla gerçekleşti. Tır, ilk olarak aynı yönde ilerlemekte olan Muhammed Nedir (36) yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini tamamen kaybeden tır sürücüsü, kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başladı.

Tır, elektrikli bisiklete çarptıktan sonra önce yol kenarındaki bariyerlere vurdu. Ardından önünde seyreden Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile çarparak savruldu. Kazanın dehşeti artarak devam ederken, kontrolden çıkan tır son olarak yol kenarında bekleyen Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli Polis Memuru Osman Yanar’a (49) çarptı.

Köprüden aşağı uçan tır ve can kaybı

Polis memuruna çarptıktan sonra hızla ilerleyen devasa tır, Sarıpınar köprüsünün bariyerlerini aşarak alt yola devrildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, kazanın ilk çarpışmasında ağır darbe alan elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir’in maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Polis Memuru Osman Yanar ve tır sürücüsü Şah İsmail Topçuoğlu ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan polis memuru Yanar, daha ileri tedavi için Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tırın köprüden alt yola düşmesi, çevredeki diğer araçlarda da ciddi hasara yol açtı. Alt yolda park halinde bulunan iki şehir içi otobüsü ve bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bölge trafik ekipleri ve güvenlik güçleri, kaza yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın kesin nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.