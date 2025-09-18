Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nde memurlara yönelik haksız uygulamalar olduğu iddia ediliyor. AK Parti Karşıyaka Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hasan Ünal, haklarını arayan memurların fişlendiğini, sürgün adı altında ilgisiz birimlere gönderildiğini ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

Ünal, belediye yönetiminin memurları fişlediğini, sürgün adı altında ilgisiz birimlere gönderdiğini ve sindirme politikası uyguladığını iddia etti.

Hak Arayan Memurlara Baskı İddiası

Hasan Ünal, yaptığı açıklamada, “Haklarını arayan memurlar tek tek fişlenmekte, sürgün adı altında ilgisiz birimlere gönderilmekte ve adeta bir cadı avıyla susturulmaya çalışılmaktadır” dedi. Ünal, bu yöntemin çağdaş belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

Emekçinin Yanında Durma Çağrısı

Ünal, emekçilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, “Onların sesi, onların hakkı bizim de sesimiz ve hakkımızdır. Bu baskı politikalarını şiddetle kınıyor, emeğiyle ayakta duran tüm çalışanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sorunun Kaynağı: Çöp ve Borç Krizi

AK Parti’li Ünal, belediyenin çöp dağları ve borç batağıyla mücadele ederken memurları sindirmeyi çözüm olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Ünal, çözümün işçinin ve memurun yanında durmak ve alın terinin karşılığını vermek olduğunu belirtti.