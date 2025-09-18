İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorguları sona erdi. Şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3 tutuklama, 7 adli kontrol, 1 ev hapsi
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, bir şüpheli için ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
Firariler için çalışmalar sürüyor
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Operasyonun ayrıntıları
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ üyeliği şüphesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları, haklarında örgüt üyeliğine dair beyanlar bulunduğu ve dijital materyallerde isimlerinin geçtiği tespit edildi.
Eş zamanlı baskınlarda 11 kişi yakalandı
16 Eylül’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında emekli ve ihraç edilmiş polisler, aktif görevdeki öğretmenler ve çeşitli meslek gruplarından sivillerin bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.