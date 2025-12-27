Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okulları, yeni sezonda da yoğun ilgi gördü. Tekvando, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, judo, aikido, masa tenisi, atletizm, zumba ve bale olmak üzere 11 branşta açılan kurslarda çocuklar ve gençler sporla buluştu.

Uzman eğitmenlerle planlı eğitim

Kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütüldü. Programlar; çocukların fiziksel gelişimini destekleyen, özgüven kazandıran ve disiplinli bir spor kültürü oluşturan içeriklerle planlandı. Sezon boyunca binden fazla kursiyer eğitim aldı.

Modern tesislerde spor imkânı

Basketbol çalışmaları Muharrem Candaş Spor Salonu’nda, judo eğitimleri Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Jimnastik, tekvando ve masa tenisi derslerine 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Yüzme eğitimleri belediyeye ait yüzme havuzunda düzenlendi. Aikido, voleybol, zumba ve bale kursları Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde, atletizm çalışmaları ise Semra Aksu Atletizm Parkı’nda yapıldı. Gençler, dönem içinde gösterdikleri başarılar doğrultusunda çeşitli etkinliklerle teşvik edildi.

Ünsal: “Her çocuğu sporla buluşturmayı hedefliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporun çocukların ve gençlerin yaşamında taşıdığı öneme dikkat çekti. Ünsal, yıl boyunca spor faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, Karşıyaka’da fırsat eşitliğini önceleyen ve gençleri destekleyen bir spor anlayışını benimsediklerini ifade etti. Sporla büyüyen çocukların geleceğe daha güçlü hazırlandığını vurguladı.