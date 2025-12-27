Son Mühür / Osman Günden - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, yeni yıl öncesinde sanatseverlere klasik müzik dolu özel bir gece yaşattı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen konser, zengin repertuvarı ve sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

AASSM’de klasik müzik şöleni

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirdiği konserle yılı karşılamaya hazırlanırken müzikseverleri bir araya getirdi. Salonun tamamına yayılan senfonik tınılar, izleyicilere unutulmaz bir akşam sundu.

Orkestranın başında Kutay Maktay vardı

Konserde orkestra, deneyimli orkestra şefi Kutay Maktay yönetiminde sahne aldı. Program boyunca eserlere getirdiği yorumlarla dikkat çeken Maktay, orkestra ile izleyici arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladı.

Gecenin solisti Mira Alkhovik

Konserin solistliğini, güçlü sesi ve sahne hâkimiyetiyle tanınan soprano Mira Alkhovik üstlendi. Alkhovik’in seslendirdiği eserler, salonu dolduran sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Zengin repertuvar, güçlü besteciler

Konser, Johann Strauss’un “Die Fledermaus Overture” eseriyle başladı. Programda ayrıca Giuseppe Verdi, Antonin Dvorak, Johann Strauss II, Leo Delibes, Franz Lehar, Giacomo Puccini, Leroy Anderson ve Arturo Marquez’in eserleri yer aldı. Klasik müziğin farklı dönemlerine ait seçkin yapıtlar, programın dinamizmini artırdı.

Müzik ve dans sahnede buluştu

Gecede müziğe görsel bir zenginlik de eşlik etti. İzmir Devlet Opera ve Balesi’nden bir balerin ve bir balet, vals performanslarıyla sahnede yer alarak konseri daha da etkileyici hale getirdi.

Yeni yıl öncesi sanat dolu gece

İZDSO’nun yeni yıl öncesi düzenlediği bu özel konser, İzmirli sanatseverlere hem müzikal hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sundu. Gece sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlanırken, konser İzmir’in kültür-sanat yaşamına güçlü bir katkı olarak hafızalara kazındı.