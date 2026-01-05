Karşıyaka’da Kardeş Şehirler Için Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Son Mühür/ Seçil Ünlü - Kardeş şehirler arasındaki kültürel etkileşimi artırmak ve fotoğraf sanatının evrensel dilini görünür kılmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi tarafından “Kardeş Kadrajlar Uluslararası Fotoğraf Yarışması” hayata geçirildi. Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenecek yarışmada, Karşıyaka’nın Türkiye’den ve dünyadan kardeş şehirlerini temsil eden fotoğrafçılar üç farklı temada eserleriyle yer alacak.

Yarışma; doğa dostu ve sürdürülebilir kent anlayışını yansıtan “Şehrin Yeşil Nefesi”, kentlerin gastronomik kimliğini anlatan “Bir Tabağın Hikâyesi” ve 7–12 yaş aralığındaki çocukların bakış açısıyla şehir manzaralarını konu alan “Miniklerin Gözünden Şehir” kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmaya 12 yabancı ve 19 ulusal şehirden katılım beklenirken, katılımcılar her kategori için bir fotoğrafla başvuruda bulunabilecek.

Son başvuru 8 Şubat

Başvuruları 5 Ocak itibarıyla başlayan yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar, eserlerini yalnızca dijital ortamda iletecek. Başvurularda katılım sağlanan kategori belirtilirken, katılımcıların ad-soyad, yaş ve temsil ettikleri şehir bilgilerini paylaşmaları gerekiyor. Fotoğrafların, yarışma teknik şartnamesinde belirtilen format ve çözünürlük koşullarına uygun olması şartı aranıyor.

Alanında uzman belediye temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek eserlerin sonuçları 20 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Yarışmaya katılan fotoğraflar, ticari amaç taşımaksızın kültürel ve sanatsal tanıtım faaliyetleri kapsamında dijital ve basılı mecralarda sergilenecek.

“Bağlarımızı sanatla güçlendiriyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yarışmayla kültürleri, yaşam biçimlerini ve ortak değerleri buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Kardeş şehirlerle kurulan bağların sanat aracılığıyla güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Ünsal, doğaya saygıyı, yerel lezzetleri ve çocukların dünyaya bakışını odağına alan bu yarışmanın Karşıyaka’nın kültürel vizyonuna uluslararası ölçekte katkı sağlayacağını ifade etti. Ünsal, kardeş şehirlerdeki tüm fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet etti.