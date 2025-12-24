Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen panel, Mavişehir Sıfır Karbon Noktası’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte iklim krizinin orman yangınları, su kıtlığı, toprak ve bitki sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel veriler ışığında değerlendirildi.

Bilimsel verilerle iklim krizinin boyutları anlatıldı

Panelde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri ile Ege Orman Vakfı temsilcileri sunum yaptı. Prof. Dr. Ercan Özzambak, küresel iklim değişikliğinin yaşam ve tarım üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi Sorumlusu Demet Gürcan ile Yüksek Orman Mühendisi Yasemen Bilgili, iklim krizinin orman yangınları üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Artan sıcaklıklar ve kuraklık koşullarının yangın riskini yükselttiği, önleyici çalışmaların hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Su yönetimi ve tarım gündemdeydi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Aşık, kuraklık perspektifinden su yönetimi konusunu ele aldı. Prof. Dr. Gölgen Bahar Öztekin ise bitkisel üretimde iklim krizinin yarattığı tehditleri ve yenilikçi çözüm stratejilerini değerlendirdi.

Sürdürülebilir gelecek için çözüm önerileri

Uzman sunumlarıyla iklim krizinin ekosistemler ve kent yaşamı üzerindeki çok boyutlu etkileri kapsamlı biçimde tartışıldı. Sürdürülebilir ve dirençli bir gelecek için atılması gereken adımlar katılımcılarla paylaşıldı. Panele çevre gönüllüleri, kent konseyi temsilcileri, meclis üyeleri ve meslek odası üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Ünsal: “İklim krizi bugünün en acil meselesi”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün en acil meselesi olduğuna dikkat çekti. Orman yangınlarından su kıtlığına, tarımdan kent yaşamına kadar her alanda etkilerin hissedildiğini belirten Ünsal, bilimsel bilgiyle yerel yönetim deneyimini buluşturan çalışmalara öncelik verdiklerini ifade etti. Ünsal, daha dirençli, yaşanabilir ve doğayla uyumlu bir Karşıyaka hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.