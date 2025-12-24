İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada, karşılıksız çek suçundan hakkında uzun süreli hapis ve adli para cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Geniş kapsamlı uygulama yapıldı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, 23 Aralık tarihinde ilçe genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

GBT ve UYAP sorgusunda ortaya çıktı

Kimlik sorgulaması yapılan A.S. (47) isimli şahsın, GBT ve UYAP kayıtlarında “Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede, şahıs hakkında bu suçtan kesinleşmiş 13 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

840 bin TL’yi aşan adli para cezası

A.S.’nin hapis cezasının yanı sıra 840 bin 730 TL tutarında adli para cezası nedeniyle de arandığı öğrenildi. Dosyada yer alan cezaların kesinleşmiş olduğu bildirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.