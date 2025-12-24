Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan S.O.’nun hareketlerini teknik ve fiziki takiplerle izledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin saklandığı adres kesinleştirildi.

Planlı operasyonla kaçamadan yakalandı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi dışarı çıkamadan yakaladı. Gözaltına alınan kadın zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

UYAP sorgusunda ağır ceza ortaya çıktı

Emniyette gerçekleştirilen UYAP sorgulamasında, S.O.’nun farklı tarihlerde işlenen çok sayıda hırsızlık suçundan 28 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Dosyasının kabarık olduğu tespit edilen şüphelinin uzun süredir arandığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.O., adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.