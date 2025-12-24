Son Mühür / Yağmur Daştan – Çiğli’de uzun süredir tartışma konusu olan Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi için verilen 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli geçici çöp depolama izninin dolmasına sadece bir hafta kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tanıdığı bu süre içerisinde kalıcı bir çözüm üretilememesi tartışmaları da beraberinde getirirken, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir sürecin hala belirsizliklerle dolu olduğunu ifade ederek eleştirilerini sıraladı. Çiğli’deki sorunların kangren haline geldiğini vurgulayan Özdemir, “Bizim düşüncemiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bu süreyi uzatmak istediği yönünde” dedi.

“Hep bir bahane, hep bir yalan…”

Çöp tesisi için Bakanlık tarafından verilen sürenin dolmasına yalnızca bir hafta kaldığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin henüz net bir çözüm ortaya koymadığını söyleyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Bir adım atacaklarına dair hiçbir inancım yok. Süreç geçtikten sonra yine bizi ‘Çöpü oraya, buraya dökeriz’ diyerek tehdit edecekler. Bir önceki seferde de ‘Valiliğin önüne dökeriz, AK Parti’nin önüne dökeriz’ demişlerdi. Şu anda herhangi bir somut adım atmadıkları için yine sürenin uzatılması talebinde bulunacaklarını düşünüyorum. Bu sorun yeni değil; yıllardır alternatif bir tesis yapılabilirdi ama bunu yapmamayı tercih ettiler. 31 Aralık’tan sonra sıkıntıların daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Halk yoruldu, insanlar bu sorundan gerçekten bunaldı. Hep bir bahane, hep yalan… Geçen sefer de bu sorunun sorumluluğunu devlete yüklemeye çalıştılar. Oysa çözüm üretemedikleri için bugün bu noktaya geldik.”

“10 yıl önce yapılsaydı bu paralar konuşulmazdı”

“İcraat yerine algı ve bahanelerle hareket ediyorlar” sözleriyle eleştirilerini sürdüren Özdemir, “İsteselerdi 2 milyar TL ile İzmir’e bu tesis yapılabilirdi. Bütçeleri katbekat fazla olmasına rağmen bunu hayata geçirmediler. İzmir’de AK Parti’nin geçmişte hizmet verdiği ve yönettiği ilçelere bakın; hepsinde çöp tesisi mevcut. Doğma büyüme İzmirliyiz. 25-30 yıllık süreçte hem arıtma tesisi hem de çöp tesisi rahatlıkla yapılabilirdi. Bu tesis 10 yıl önce kurulmuş olsaydı bugün bu rakamlar konuşulmazdı. Önemli olan bir işe niyet etmek ve o sorunu çözmek için dertlenmektir. Bizim kanaatimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın süre uzatımı talep edeceği yönünde” dedi.

“Pisliği çeken de bedelini ödeyen de biziz”

Çiğli’deki sorunların artık taşınamaz bir noktaya geldiğini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yara her geçen gün biraz daha kanıyor. Çöp sorunu bir türlü çözülemiyor. Arıtmada dördüncü fazın tamamlandığını söylüyorlar; gelin birlikte bakalım, gerçekten tamamlandı mı? Bütün pisliği çeken biziz, kokuyu çeken biziz, en yüksek katı atık bedelini ödeyen yine biziz. Artık bu yükü taşımak istemiyoruz. Çiğli halkı olarak somut adım, net çözüm ve gerçek icraat bekliyoruz.”