Son Mühür- AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Atamer Mahallesi’nde yaşanan sorunlara ilişkin gece yarısı mahallede vatandaşlarla buluştu. Saat 00: 15’te mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başdaş, aylardır dile getirilen sorunların görmezden gelindiğini savundu.

Atamer Mahallesi sakinlerinin evlerinde huzursuz, sokakta ise tedirgin olduğunu belirten Başdaş, çatlakların büyüdüğünü, korkunun arttığını ve sabrın tükendiğini ifade etti.

TUGAY VE MUTLU'YA ELEŞTİRİ

Yapılan uyarılara ve çağrılara rağmen sorunlara çözüm üretilmediğini dile getiren Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu eleştirdi. Başdaş, her iki belediye başkanının da mahalleye gelmeyerek vatandaşın gözünün içine bakmaktan kaçındığını öne sürerek, “Bu artık bir ihmal değil, açık bir sorumsuzluktur. Biz gece yarısı mahalledeyiz, siz makam odalarınızda suskunluğun konforundasınız” dedi.

"GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ"

Atamer Mahallesi’nin kaderine terk edilemeyeceğini vurgulayan Başdaş, yaşanan mağduriyet giderilene kadar konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Susmayacağız, unutturmayacağız, geri çekilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.