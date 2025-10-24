Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Sanat Derneği, Türk Sanat Müziği Korosunun yanı sıra bu yıl kurulan Türk Pop Müziği Korosuyla yeni döneme başladı. Korolar, yaz döneminde Avrupa’da iki farklı ülkede festivallere katılarak Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

Karşıyaka’da iki koro, tek hedef

Karşıyaka Sanat Derneği, sanatseverlerden büyük ilgi gören Türk Sanat Müziği Korosuna ek olarak bu yıl Türk Pop Müziği Korosunu da kurdu. Her iki koro da Bostanlı Gode Cengiz Spor Tesisleri’nde haftalık çalışmalarına başladı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve koroların şefi Mehtap Gönüldaş, “Seçmelerimiz harika geçti, çok güzel sesler keşfettik. Türk Sanat Müziği tutkunlarının yanı sıra popüler müziğe gönül veren amatör seslerle güçlü bir ekip kurduk” dedi.

“Müziğimizle ülkemizin sesini duyuracağız”

Gönüldaş, geçen yıl vize engeli nedeniyle ertelenen yurt dışı konser planlarını bu kez hayata geçireceklerini belirterek, “Bu yaz Avrupa’da en az iki ülkede konser vermeyi hedefliyoruz. Ülkemizin sesini müziğimizle dünyaya duyurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan davet geldi

Karşıyaka Sanat Derneği, önümüzdeki yaz dönemi için Bulgaristan ve Kuzey Makedonya’daki festivallerden davet aldı. Korolar, konser repertuvarlarını hem klasik Türk sanat müziği eserleri hem de sevilen pop şarkılardan oluşacak şekilde hazırlıyor.

“Karşıyaka’nın adını sanatla duyuruyoruz”

Derneğin çalışmalarına büyük destek veren Bostanlıspor Kulübü Başkanı Avni Erboy’a da teşekkür eden Gönüldaş, “Karşıyaka Sanat Derneği olarak müziği birleştirici gücüyle yola devam ediyoruz. Sanatla Karşıyaka’nın adını her yerde gururla duyuracağız” dedi.