Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Foça'daki şiddetli yağışın ardından önümüzdeki üç günün hava tahminini ve yağış dağılımını açıkladı. Bölge Müdürlüğü, Foça'da kaydedilen rekor yağışın ardından vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Foça'da kaydedilen rekor yağış miktarı

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dünkü şiddetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, kayıp vatandaşın da en kısa sürede sağlıklı bir şekilde bulunması temennisinde bulundu.

Dün öğle saatlerinde başlayan yağış, özellikle 11.00-13.00 saatleri arasında en yoğun biçimde etkili oldu. Bu sabah yapılan ölçümlere göre Foça'da metrekareye tam 154.6 kilogram yağış düştü. Bu tablo, yağışın özellikle İzmir'in kuzey kesimlerinde ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

En fazla yağış alan diğer bölgeler ise şu şekilde kaydedildi: Aliağa Bozköy'de 64 kilogram, Karaburun'da 57 kilogram, Aliağa merkezde 43 kilogram, Urla Uzunkuyu'da 42 kilogram, Urla merkezde 28 kilogram, Çiğli'de 29.8 kilogram, Karşıyaka'da 24 kilogram, Bayındır'da 19 kilogram, Ödemiş'te 15 kilogram ve Tire'de 10 kilogram. Adnan Menderes Havalimanı'nda 6 kilogram, Güzelyalı'da ise 3 kilogram yağış ölçüldü.

24 Ekim Cuma

Bugün (24 Ekim Cuma) yağışların yine aralıklarla ve sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji, özellikle İzmir dışında Edremit Körfezi civarında kuvvetli yağışlar beklerken, diğer yerlerde genel olarak aralıklı sağanak yağış ve gökyüzünün bulutlu olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında ise düne göre 2 ila 4 derece arasında bir artış söz konusu. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları İzmir ve Manisa için 24 derece, Aydın için ise 27 derece olarak açıklandı.

25 Ekim Cumartesi: Yağışlar bölgenin doğusuna kayıyor

Yarın (25 Ekim Cumartesi), Ege'deki üç ilde de sağanak yağış bekleniyor ancak bu yağışların öğle saatlerine kadar sürmesi tahmin ediliyor. Öğleden sonra yağışlar bölgenin doğusuna doğru hareket edecek ve genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Cumartesi günü için beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

İzmir: En düşük 17 derece, en yüksek 25 derece.

Aydın: En düşük 16 derece, en yüksek 26 derece.

Manisa: En düşük 17 derece, en yüksek 25 derece.

26 Ekim Pazar: Sis ve pus etkili olacak

Pazar günü (26 Ekim Pazar) genel anlamda parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak özellikle sabah saatlerinde bölgede pus ve yerel olarak sis etkili olacak.

Pazar günü için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar:

İzmir: En düşük 14 derece, en yüksek 24 derece.

Aydın: En düşük 13 derece, en yüksek 26 derece.

Manisa: En düşük 12 derece, en yüksek 24 derece.