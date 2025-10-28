TFF 3. Lig 4. Grup’ta 7 yıl aradan sonra oynanan Altay derbisinde uzatma anlarında lehine net bir penaltı verilmemesi, lider Karşıyaka’nın 1-1’lik eşitlikle yetinmesine yol açtı. Yeşil-kırmızılılar, uzun süredir aleyhlerine çıkan tartışmalı hakem kararlarına tepkisini sürdürürken, gözlerini ligdeki kritik haftalara çevirdi. Karşıyaka yönetimi ve teknik heyeti, derbi tartışmalarını geride bırakarak önlerindeki önemli maçlara konsantre olmayı planlıyor.

Zirve mücadelesinde kritik hafta başlıyor

Ligde 20 puanla zirvede yer alan Karşıyaka, bu hafta sonu 1 puan gerisindeki rakibi Uşakspor’u Alsancak Stadı’nda ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, ligde ilk yarı bitene kadar, liderlik ve play-off yarışındaki rakipleriyle karşılaşacak. Uşakspor ile Karşıyaka, 18 yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki son resmi karşılaşmalar, 2006-2007 sezonunda 1. Lig’de gerçekleşmiş ve o sezon sonunda Uşakspor küme düşmüştü.

Günümüzde profesyonel liglere 2017’de geri dönen Uşakspor, 2018’de 2. Lig’e yükselmiş ancak 2024’te yeniden alt lige düşmüştü. Karşıyaka, Uşakspor karşılaşmasının ardından son üç sezondur play-off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına çıkacak. Ardından üst üste play-off mücadelesi veren Denizli İdmanyurdu ve Eskişehirspor (D) ile karşılaşacak. İzmir ekibi, devreyi Bornova 1877, Söke 1970 (D) ve Tire 2021 FK maçlarıyla tamamlayacak.

Futbol ve basketbol aynı gün önemli randevularda

Karşıyaka’nın futbol ve basketbol takımları, bu hafta iç sahada aynı gün önemli mücadelelere çıkacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 5 maçta 1 galibiyetle düşme hattında bulunan Karşıyaka Basketbol, 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da Trabzonspor’u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda konuk edecek. Futbol tarafında ise TFF 3. Lig 4. Grup’ta 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek namağlup liderliğini sürdüren Karşıyaka, aynı gün saat 17.00’de Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda zirve takipçisi Uşakspor’u ağırlayacak.

Voleybolda Milli Takım Daveti Ertelemeye neden oldu

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 5’te 5 yaparak namağlup lider olan Endo Karşıyaka’nın fikstürde yer alan iki maçı, kadroda bulunan Defne Başyolcu’nun milli takım daveti nedeniyle ileri tarihe alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım sporcumuz Defne Başyolcu, Riyad’da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda milli takımımız için görev alacaktır. Bu nedenle Türkiye Voleybol Federasyonu maç takvimimizde değişiklik yaptı. 1 Kasım’daki Fenerbahçe Medicana maçı 25 Kasım’a, 8 Kasım’daki Çanakkale Belediyespor maçı ise 9 Aralık’a ertelenmiştir. Milli takımımız ve Defne Başyolcu’ya başarılar dileriz” denildi.