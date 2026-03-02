Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sadece bir güne sığdırmak yerine, tüm haftayı kapsayan görkemli bir etkinlik dizisiyle kutlamaya hazırlanıyor. Kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmeyi, üretimlerini görünür kılmayı ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefleyen program; sanatsal sergilerden stratejik panellere, el emeği kermeslerinden etkileyici tiyatro performanslarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Şehrin farklı merkezlerinde gerçekleşecek bu buluşmalarla kadınların gücü İzmir’in kalbinde yankılanacak.

Sanatın estetiğinde kadın izleri

Etkinliklerin startı, 2 Mart Pazartesi günü Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak olan "İz ve Yankı Kadın Sanatçılar Karma Sergisi" ile verilecek. Hafta boyunca sanatsal üretimlerle devam edecek olan programda, 6 Mart Cuma günü Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Tuba Gültekin ve Yurdagül Kılıç’ın imzasını taşıyan "Bir Kadın Bir Dünya: Kırmızı Mavi İzler" resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sanat yolculuğu, 10 Mart Salı günü Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan "8 Kadın Akademisyen Karma Sergisi" ile zirveye taşınacak.

Ekonomik özgürlük ve hak arayışı masada

Kadınların iş dünyasındaki konumunu ve yasal zeminlerini güçlendirmek adına 5 Mart Perşembe günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde kritik bir panel düzenlenecek. "Kadınlar ve Ekonomik Güçlenme" başlığı altında gerçekleştirilecek oturumda, Pınar Aksoy’un moderatörlüğünde iş dünyasının ve hukukun yetkin isimleri bir araya gelecek. Ece Elbirlik Ürkmez, Ayhan Seyfeli, Özden Monkul Erten ve Av. Zöhre Dalkıran gibi isimlerin katılımıyla kadın istihdamı, girişimcilik ve kadın hakları disiplinler arası bir bakış açısıyla detaylıca masaya yatırılacak.

Dominik Caddesi’nde Festival havası ve el emeği

Kadınların ekonomik üretimlerini doğrudan vatandaşla buluşturmayı hedefleyen "Dünya Kadınlar Günü El Emeği Kermesi", 5-7 Mart tarihleri arasında Dominik Caddesi’ni adeta bir festival alanına çevirecek. 6 Mart’taki resmi açılış töreninde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın emeğinin önemi üzerine bir konuşma yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun ezgileriyle renklenecek olan etkinlikte, Deniz Aygün Araal ve Uğur Sayınbatur’un müzik dinletilerinden Latin perküsyon gösterilerine, tango performanslarından popüler müzik korolarına kadar tam bir kültür şöleni yaşanacak.

Sahneden yükselen kadın sesleri ve atölyeler

Tiyatro sahneleri de bu hafta boyunca kadının toplumsal mücadelesini ve varoluşunu konu alan oyunlara ev sahipliği yapacak. 7 Mart’ta "Kadın Ölüleri" ve 9 Mart’ta "Canfeda Çıkmazı" oyunları, izleyicileri derin bir toplumsal sorgulamaya davet edecek. Ayrıca 9 Mart Pazartesi günü Hatay Semt Merkezi’nde düzenlenecek olan "8 Mart’ta Söyleyecek Sözüm Var" başlıklı interaktif atölye çalışması, kadınların kendi hikayelerini ve taleplerini dile getirebilecekleri dinamik bir platform sunacak.

Başkan Mutlu’dan dayanışma çağrısı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri bu anlamlı haftada omuz omuza olmaya davet etti. Başkan Mutlu, Konak’ta 8 Mart’ı sadece bir kutlama olarak değil; sanatın iyileştirici gücü ve üretimin birleştiriciliğiyle karşıladıklarını belirterek, "Kadın emeğini desteklemek ve bu büyük dayanışma halkasını hep birlikte büyütmek için tüm komşularımızı etkinliklerimize bekliyoruz," dedi. Konak Belediyesi’nin bu kapsamlı programı, kentin her köşesinde kadınların haklı mücadelesini ve estetik duruşunu kutlamaya devam edecek.