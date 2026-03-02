Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı ilçesinde son günlerde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışların ardından, Torbalı Belediyesi kentin manevi mimarlarını unutmayarak anlamlı bir çalışma başlattı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şehitliklerde meydana gelen kirlilik ve tahribatları gidermek amacıyla harekete geçen belediye birimleri, ilçe genelindeki tüm şehit kabirlerini kapsayan geniş çaplı bir bakım ve onarım seferberliği gerçekleştirdi. Şehitlerimizin hatırasına duyulan derin saygının bir nişanesi olarak yürütülen bu faaliyetler, kabirlerin fiziki durumunun iyileştirilmesinin yanı sıra çevre düzenlemeleriyle de desteklendi.

Şehitlikler tek tek elden geçirildi: Titiz bakım ve onarım

Yağışların ardından kabirlerde biriken çamur ve toz tabakaları, belediye ekiplerinin hassas dokunuşlarıyla temizlendi. Mermer yüzeylerin özenle yıkanarak ilk günkü temizliğine kavuşturulduğu çalışmalarda, mevsimsel şartlar nedeniyle bozulan toprak zeminler ve mermer araları tek tek onarıldı. Sadece temizlik çalışmalarıyla yetinmeyen ekipler, kabirlerin çevresindeki peyzaj alanlarını da yeniden düzenledi. Şehitlerimizin başucuna taze çiçekler dikilirken, şehitliğin manevi atmosferine uygun bir estetik görünüm kazandırıldı. Bu kapsamlı bakım süreci, hem bölge halkı hem de şehit yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Al bayraklar yenilendi: Manevi mirasa sahip çıkılıyor

Şehitliklerdeki bakım çalışmalarının en anlamlı halkasını ise yıpranan Türk bayraklarının değişimi oluşturdu. Rüzgar ve yağışın etkisiyle solan veya deforme olan al bayraklar, Torbalı Belediyesi ekiplerince yenileriyle değiştirilerek şehit kabirlerinin başucunda yeniden gururla dalgalandırıldı. Şehitlerimizin aziz ruhlarına duyulan hürmetin bir göstergesi olarak gerçekleştirilen bu değişim, ilçedeki vatanseverlik duygusunu bir kez daha perçinledi. Belediye ekipleri, her bir şehit kabrini adeta bir emanet titizliğiyle ele alarak, şehitliğin her noktasında profesyonel bir saha çalışması sergiledi.

Başkan Övünç Demir: "Emanetlerine sahip çıkmak asli görevimiz"

Yürütülen vefa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şehitlerin bu topraklar üzerindeki hakkının ödenemeyeceğini vurguladı. Özellikle mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde bu çalışmanın ayrı bir önem taşıdığını belirten Başkan Demir, "Şiddetli yağmurların ardından şehitlerimizin kabirlerini büyük bir özenle temizledik, bozulan alanları onararak en güzel çiçeklerle süsledik. Şanlı bayrağımızı bir kez daha gururla başuçlarına diktik. Onlar için ne yapsak az kalır; zira bugün bu topraklarda huzur içinde nefes alabiliyorsak, bu mübarek günlerde dualarımızı edebiliyorsak, hepsi kahraman şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanettir," ifadelerini kullandı.