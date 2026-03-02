Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla hayata geçirilen "Güzel İzmir Hareketi", kentin sembolik noktalarından biri olan Bayraklı Sevgi Yolu’nu baştan aşağı yeniliyor. Smyrna Höyüğü’nün binlerce yıllık mirasından ilham alan tasarım projesi, bölgeyi sadece bir yaya yolu olmaktan çıkarıp, İzmir’in kültürel derinliğini yansıtan dev bir açık hava sergisine dönüştürmeyi hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen saha çalışmalarıyla, 335 metrelik bu önemli aks, hem modern bir çehreye kavuşacak hem de kentin ticari ve turistik cazibe merkezi haline gelecek.

Tarihsel süreklilik ve kültürel bir koridor

Bayraklı Sevgi Yolu Sokak Düzenlemesi Projesi, Ord. Prof. Ekrem Akurgal Caddesi ile Zeki Yavaş Sokak arasında uzanan yaya öncelikli ticaret hattını kapsıyor. Projenin en dikkat çekici özelliği, İzmir’in tarihsel çekirdeği kabul edilen Smyrna Bayraklı Höyüğü’ne olan fiziksel ve tematik yakınlığıdır. Höyük girişine sadece 240 metre mesafede bulunan bu güzergah, binlerce yıllık yerleşim sürekliliğini modern kentsel dokuyla harmanlıyor. Yenileme çalışmaları tamamlandığında Sevgi Yolu, yalnızca Bayraklı sakinlerinin kullandığı bir geçiş rotası değil, İzmir’in tarihsel gelişim serüvenine ışık tutan stratejik bir kültürel koridor niteliği kazanacak.

Arkeolojik motiflerin zeminle buluşması

Tasarım sürecinde, Antik Smyrna kazılarından elde edilen arkeolojik veriler projenin merkezine yerleştirildi. Aks boyunca uygulanan podima zemin kaplamalarında, antik döneme ait bezeme ve motif repertuvarı referans alınarak modern bir yorumla hayata geçirildi. Zemin dokusundaki desen geçişleri, Smyrna’nın farklı tarihsel katmanlarını sembolize ederken, doğal taş kaplamalar üzerine yerleştirilen mesafe bildirimli işaretler ise ziyaretçilere tarihsel referans noktalarına olan uzaklıklarını gösteren rehberlik hizmeti sunuyor. Bu detaylar, yürüme deneyimini eğitici ve keşif dolu bir yolculuğa dönüştürüyor.

Prehistorik formlardan çağdaş donatılara

Proje kapsamında yer alan kentsel donatı elemanları, geçmişin mekânsal hafızasını günümüzün ihtiyaçlarıyla birleştiriyor. Smyrna Höyüğü’ndeki prehistorik oval planlı ev tipolojisinden esinlenilerek tasarlanan üst örtü sistemleri ve oturma birimleri, kente özgün bir kimlik kazandırıyor. Kazılarda bulunan objelerdeki desenlerden ilham alan üçgen formlu kentsel mobilyalar ise hem estetik bir görsellik sunuyor hem de vatandaşlar için konforlu gölgelik ve dinlenme alanları yaratıyor. Bu elemanlar, antik barınma biçimlerinin estetiğini çağdaş bir tasarım diliyle sokak mimarisine entegre ediyor.

Gece estetiği ve güvenli aydınlatma kurgusu

Yenileme projesinin final aşamasında, sokağın gece kullanım senaryoları da titizlikle planlandı. Enerji verimliliği yüksek, çevre dostu aydınlatma sistemleriyle donatılacak olan Sevgi Yolu, homojen ışık dağılımı sağlayan modern armatürlerle yaya güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak. Aks boyunca stratejik noktalara yerleştirilen aydınlatma birimleri, görsel konforu destekleyerek sokağın ticari canlılığını gece saatlerinde de sürdürmesini sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle geçmişin mirasını korurken, geleceğin modern ve güvenli kamusal alanlarını inşa etme kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.