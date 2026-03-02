Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilçe genelindeki denetim ağını genişleterek gıda güvenliği seferberliği başlattı. Vatandaşların iftar sofralarına giren temel gıda maddelerinin hijyen ve standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla harekete geçen ekipler, fırın ve unlu mamul üretim tesislerini mercek altına aldı. Özellikle Ramazan pidesinin gramajından üretim alanlarındaki temizlik koşullarına kadar her ayrıntıyı titizlikle inceleyen zabıta birimleri, halk sağlığını koruma noktasında tavizsiz bir tutum sergiliyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezi pideye gramaj ve fiyat takibi

Denetimlerin odağında yer alan fırınlarda, iftar saatinin simgesi haline gelen Ramazan pidesi ve çeşitli ekmek türleri üzerinde detaylı kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, pidelerin belirlenen standart gramajlara uygun olup olmadığını hassas terazilerle ölçerken, aynı zamanda tüketici haklarını korumak adına fiyat etiketlerinin güncelliğini ve görünürlüğünü denetledi. Sadece ürün bazlı kontrollerle sınırlı kalmayan zabıta ekipleri, işletmelerin yasal statülerini temsil eden iş yeri açma ruhsatları ve vergi levhalarını da idari inceleme kapsamında kayıt altına aldı.

Üretim tezgahlarından hijyen koşullarına derinlemesine inceleme

Narlıdere Belediyesi zabıta ekiplerinin saha çalışması, satış noktalarının ötesine geçerek üretimin mutfağına, yani fırınların imalat alanlarına kadar uzandı. İmalathanelerdeki genel temizlik düzeni, personelin hijyen standartlarına uygunluğu ve kullanılan ekipmanların sterilitesi ekipler tarafından tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda, toplum sağlığını ön planda tutan ve kurallara eksiksiz riayet eden esnafa teşekkür edilirken; eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yasal mevzuat çerçevesinde cezai işlemler uygulandı.

Başkan Erman Uzun: "Sağlıklı lokmalar için teyakkuzdayız"

Halk sağlığının her zaman yönetim anlayışlarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Komşularının güvenilir ve standartlara uygun gıdaya ulaşmasının temel görevleri olduğunu belirten Başkan Uzun, denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve sonrasında kararlılıkla süreceğini ifade etti. Uzun, "Vatandaşlarımızın sofrasına gelen her bir lokmanın sağlıklı olması için sahadayız. Hijyen ve dürüst ticaret ilkelerinden ödün vermeyen, kurallara uyan tüm esnafımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.