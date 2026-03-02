Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, son yılların en yoğun yağış alan Şubat ayının ardından, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yol yapım ve onarım çalışmalarına ivme kazandırdı. İlçenin ulaşım ağını modernize etmek ve sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hareket eden belediye ekipleri, yağışlı günlerin izlerini silmek için gece mesaisine başladı. Kentin stratejik noktalarında başlatılan bu asfalt hamlesi, hem ticari araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımı rahatlatmayı hem de vatandaşlara sarsıntısız bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Aydınlar Caddesi’nde stratejik gece operasyonu

Bornova’nın sanayi ve lojistik kalbi sayılan Egemenlik Mahallesi’ndeki Aydınlar Caddesi, belediyenin yenileme çalışmalarının ana odağı haline geldi. Kara Nakliyeciler, Dökümcüler ve Ayakkabıcılar Sitesi gibi dev ticaret merkezlerine ev sahipliği yapan; aynı zamanda Çeşme–Aydın Otoyolu’na bağlanan bu kritik güzergah, ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle zamanla yıpranan zemininden kurtuluyor. Günlük ticari akışın aksamaması adına gece yarısı başlatılan asfalt serim işlemleri, sabahın ilk ışıklarına kadar titizlikle sürdürülerek yolun dayanıklılığı artırıldı.

Başkan Ömer Eşki: "Hayatı aksatmadan yeniliyoruz"

Çalışmaların seyrine dair açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kent yaşamının ritmini bozmadan hizmet üretmeye odaklandıklarını vurguladı. Son yılların en zorlu kış şartlarından birini geride bıraktıklarını belirten Başkan Eşki, "Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte planladığımız asfalt programını hızla devreye aldık. Özellikle sanayi bölgelerimizde esnafımızın ve nakliyecilerimizin kullandığı ana arterlerde gece çalışarak trafik yükünü minimize ediyoruz. Bornova’nın her sokağında konforlu ulaşım standartlarını sağlamak için sahadaki varlığımızı güçlendiriyoruz," dedi.

Lojistik ve ticari akslarda kesintisiz güvenlik

Bornova Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan teknik açıklamada, yol yenileme çalışmalarının sadece estetik bir dokunuş değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olduğu ifade edildi. Lojistik hatların geçtiği güzergahlarda yapılan bu iyileştirmeler, ticari faaliyetlerin aksamadan sürmesini sağlarken araçların mekanik yıpranma payını da azaltıyor. İhtiyaç önceliğine göre belirlenen mahalle ve caddelerde devam edecek olan asfalt serimi ve yama işlemleri, Bornova genelinde kapsamlı bir ulaşım rehabilitasyonu olarak planlanmaya devam ediyor.