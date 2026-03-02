Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türkiye’nin sahipsiz hayvanlar konusundaki örnek tesislerinden biri olan Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü’nü ziyaret ederek, kent genelindeki hayvanseverlere seslendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin üst düzey bürokratları ve veteriner hizmetleri yetkilileri tarafından karşılanan Başkan Tugay, tesis bünyesinde yürütülen "Bakımevi Gönül İşi Projesi" hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Ziyaret sırasında yavru köpekler için ayrılan özel alanlarda vakit geçiren ve sahiplenme işlemleri için kampüste bulunan ailelerle samimi diyaloglar kuran Tugay, tesisin gelecekteki gelişim stratejileri üzerine de yerinde incelemelerde bulundu.

Doğada sevgi yürüyüşü: Üniversiteli gençlerle el ele

Kampüs ziyareti, klasik bir inceleme gezisinin ötesine geçerek farkındalık odaklı bir etkinliğe dönüştü. Başkan Tugay, Bakımevi Gönül İşi Projesi kapsamında tesiste aktif görev alan üniversite öğrencileri İrem Selenay Karakoç ve Oğulcan Erbek ile birlikte ormanlık alanda köpek gezdirme etkinliğine katıldı. Yaklaşık iki kilometrelik bir parkurda can dostlarıyla doğa yürüyüşü gerçekleştiren Dr. Cemil Tugay, hayvanlarla kurulan duygusal bağın hem insan hem de hayvan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Yürüyüşün ardından tesisteki mama üretim ünitesini de ziyaret eden Tugay, sürdürülebilir bakım hizmetleri noktasında teknik bilgi aldı.

Türkiye’nin en modern tesisi sürekli gelişiyor

İzmir’in bu alandaki kapasitesini her geçen gün artırdıklarını ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, Pako’nun sadece bir barınak değil, çok fonksiyonlu bir yaşam merkezi olduğunu vurguladı. Tedavi ünitelerinden mama üretimine, rehabilitasyon alanlarından kontrollü sahiplendirme sistemine kadar tesisin profesyonel bir yapıyla yönetildiğini belirten Tugay, burayı Türkiye’nin en nitelikli merkezi haline getirme kararlılığını yineledi. Ayrıca, merkezden uzak kırsal bölgelerde hizmet veren mobil araçlarla kısırlaştırma ve sağlık operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğünü, gümrük kapılarından mahalle aralarına kadar her noktada çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini kaydetti.

İzmirlilere davet: "Haftada yarım saat ayırmak yeterli"

Sahipsiz hayvanların sadece barınma ve gıdaya değil, en az onlar kadar önemli olan insan sevgisine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başkan Tugay, tüm İzmir halkına duygusal bir çağrıda bulundu. Belediye personelinin özverili çalışmasına rağmen yüzlerce hayvanın bireysel ilgi beklediğini hatırlatan Tugay, "Vakti uygun olan hemşehrilerimizin hafta içi ya da hafta sonu buraya gelerek bir canı yarım saat gezdirmesi, hem o hayvanın rehabilitasyonu hem de yurttaşlarımızın ruhsal huzuru için eşsiz bir deneyim olacaktır" dedi. Sokaklarda sahipsiz tek bir hayvan kalmamasının ortak bir hayal olduğunu belirten Tugay, eziyetin yerini sağlıklı ve sahipli bir yaşama bırakacağı bir İzmir vizyonunu paylaştı.

Bilinçli sahiplenme ve ön yargıların kırılması

Ziyaret sırasında söz alan gönüllü gençlerin mesajları ise toplumsal farkındalığın önemini bir kez daha ortaya koydu. Üniversite öğrencisi İrem Selenay Karakoç, hayvan sahiplenmenin bir heves değil, yaşam boyu sürecek bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Onlara oyuncak gibi bakılmamalı; bu canlar satın alınmamalı, buradan sevgiyle sahiplenilmeli" uyarısında bulundu. Diğer bir gönüllü Oğulcan Erbek ise barınaklara yönelik toplumda oluşan "kötü şartlar" algısının Pako’da tamamen kırıldığını, tesisin hijyeni ve hayvanların uysallığı karşısında büyük bir şaşkınlık ve memnuniyet yaşadıklarını ifade ederek, tüm gençleri bu gönüllülük hareketine katılmaya davet etti.