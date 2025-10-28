Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni 100. Yıl Anıtı önünde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmek hepimizin ortak görevidir” dedi.

Tören 100. Yıl Anıtı’nda yapıldı

Ege Üniversitesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni, kampüsteki 100. Yıl Anıtı önünde düzenlendi. Törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Rektör Prof. Dr. Budak, anıta çelenk sundu ve bir konuşma yaptı.

“Cumhuriyet, milletimizin en büyük zaferidir”

Konuşmasında Cumhuriyet’in önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şu ifadeleri kullandı:“Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, istiklal ve istikbal uğruna verilen eşsiz mücadelenin sonucudur. Atatürk’ün önderliğinde milletimize armağan edilen bu büyük zafer, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Bugün özgürce düşünebiliyorsak, hukukun üstünlüğünden söz edebiliyorsak, bunu Cumhuriyet’e borçluyuz.”

“Cumhuriyet’e bağlı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz”

Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin Cumhuriyet’in değerlerini yaşatma kararlılığını vurgulayarak, “Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda, üreten, düşünen ve sorgulayan gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere daha güçlü teslim etmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Gençlere mesaj: “Bu mirası yüceltmek sizin göreviniz”

Rektör Budak, konuşmasını gençlere seslenerek sürdürdü: “Eğitim, toplumu geleceğe taşıyan en güçlü ışıktır. Gençlerimizin bu ışığı canlı tutması gerekiyor. Atalarımızın bize bıraktığı kutlu mirası yüceltmekle yükümlüyüz. Cumhuriyetimizi yaşatmak hepimizin ortak görevidir.” Prof. Dr. Budak, Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler ve gaziler için rahmet ve minnet dileklerini iletti.

Program konferans ile devam etti

Törenin ardından Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda “Cumhuriyete Giden Yol ve Atatürk” başlıklı konferans düzenlendi. Konferansı Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert verdi. Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.