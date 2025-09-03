Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Sanat Derneği ile Bostanlıspor iş birliğiyle yürütülen Halk Oyunları çalışmaları, yaz tatili arasının ardından yeniden başlıyor. Eğitmen Bülent Ergöl, bu sezonki çalışmaların tamamen ulusal ve uluslararası festivallere yönelik olacağını söyledi.

Ergöl, geçen yıl davet aldıkları ancak vize sorunu nedeniyle katılamadıkları Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan’daki festivallere bu yıl katılmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca yurt içinden ve KKTC’den gelen davetleri de değerlendireceklerini açıkladı.

Yeni yöresel oyunlar ve ekip daveti

Yeni dönemde çalışmalara yeni yöresel oyunlarla başlayacaklarını belirten Ergöl, “Amacımız, Türk folklorunu yurt dışında tanıtmak ve halk oyunlarımızı beğeniye sunmak. Özellikle ikinci baharını yaşamak isteyen, arkadaşlık duyguları güçlü ve yardımlaşmayı seven yeni arkadaşlarımızı ekibimize davet ediyoruz” dedi.

Resmi tescilli ekip

Bostanlıspor’un bu branşta tescilli olduğunu vurgulayan Ergöl, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyona bağlı olmamız, çalışmalarımızın ciddiyetini gösteriyor. Gerekli gördüğümüzde yarışmalara da katılabiliriz” ifadelerini kullandı.

Halk Oyunları ekibine katılmak isteyenler, 0 532 266 41 33 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.