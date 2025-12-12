Son Mühür/ Emine Kulak- Geçtiğimiz günlerde belediyelerin şirket hesaplarına SGK borcu nedeniyle konulan blokeler oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay basın mensuplarına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerine de bloke konulup konulmadığı hakkında sorduğu soruyu yanıtladı.

“BORÇLULUK HALİ VAR”

Tugay, “Hayır. Şirketlerimize bloke konulması gibi bir durum yok. Bizim hesaplarımıza herhangi bir bloke konulmadı. İlçe belediyelerinin de konan blokeleri kaldırdılar. Yani tamamen kalktı hepsi diye biliyorum. Borçluluk hali var. Büyükşehir'de de var. İlçe belediyelerinde de var. Aslında Türkiye'nin tamamında var. Türkiye'de neredeyse borcu olmayan belediye yok. Belediyeler kamu kurumları, tamamen kamu yatırımları, halka dönük hizmetler yapan kurumlar. O nedenle belediyelere özel şirket muamelesi yapılmaması gerektiğini sürekli söylüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. İnsanlara, belediyeleri tamamen patronların yönettiği, patron olan kişilerin kazancı için çalışan kurumlar gibi göstermeye çalışmak çok büyük hata” dedi.

“DİĞER KAMU KURUMLARINA NEDEN BLOKE KOYMUYORSUNUZ?”

Diğer kurumlara bloke konulmadığını sadece belediyelere yapıldığını söyleyen Tugay, “Devlet Su İşleri, işte Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne kadar devlet kurumuysa belediye ve belediyenin kurumları da o kadar devlet kurumları. Bunu herkes aklına doğru oturtması lazım. Borcunuz var deyip de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesabına bloke koymuyorsanız, borcunuz var deyip de belediyenin de hesaplarına bloke koymamanız lazım. Burada bir siyasi ayrımcılığa kesinlikle hiç kimsenin girmemesi lazım. Ülkemizde böyle bir kültür, böyle bir siyasi terbiye olması lazım. İktidarda kim olursa olsun kendinden görmediği belediyeye böyle yaptırımlar uygulamaması lazım. Bu ülkemizin ihtiyacı olan bir kamusal anlayıştır” dedi.