Son Mühür / Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı, metal işkolunda faaliyet gösteren Türk Metal Sendikası ile işverenleri temsil eden Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında en son 8 Aralık’ta gerçekleşen toplu iş sözleşmeleri sonuçsuz kalmıştı. Bugün dört bölgede sokağa inerek yaşadıkları sorunları dile getirerek ‘eylemlilik’ mesajı veren metal emekçileri İzmir’de de düzenledikleri basın açıklamasıyla konuyu bir kez daha gündeme getirdi. Türk Metal Sendikası İzmir ve Manisa şubelerinin, Konak Çankaya’da bulunan MESS binası önünde bir araya gelerek yaptığı basın açıklamasına Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak da katıldı.

Türk Metal Sen adına Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli okudu. “Sendikamız Başkanlar Kurulunun aldığı karar gereğince bugün dört bölgede emeği için… Ekmeği için, çocuklarının geleceği için, hak mücadelesi veren, kendisine reva görüleni kabul etmeyen metal emekçilerinin haklı davası için toplandık” sözleriyle açıklamalarına başlayan Dereli, “Hepinizin bildiği gibi, sendikamız Türk Metal ile işveren sendikası MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri, 8 Aralık günü yapılan beşinci toplantıda tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı” dedi.

‘Diğer altı aylar için herhangi bir teklifte bulunmadı’

İşveren sendikası MESS’in, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları, enflasyonu, hayat pahalılığını gitgide ağırlaşan yaşam şartlarını ve üyelerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısını hiçe sayarak sendikanın asla kabul etmeyeceği bir ücret zammı teklif ettiğinin altını çizerek devam eden Dereli, “Sendikamızın, ilk altı ay için saatlik ücretlere talep ettiği yüzde 20 artı seyyanen 35 TL’lik artış teklifine karşılık, bize yüzde 5 artı 11.50 TL oranında bir artış önerdi. Bu artışın oransal karşılığı yüzde 10’a tekabül etmektedir. Bu rakam, açıklanan 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 13’ün bile altında kaldı. MESS diğer altı aylar için herhangi bir teklifte bulunmadı. Sosyal yardımlarda ise yüzde 32,95’lik enflasyona karşılık bize ilk yıl için yüzde 25 teklif etti. Yine enflasyonun altında bir teklifte bulundu. İkinci yıl için yine bir teklif vermedi” ifadelerini kullandı.

“Direne direne kazanacağız”

“Emeğimizin ve alın terimizin hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyen sendikamız ücret ve sosyal haklara ilişkin yapılan bu kabul edilemez teklifler üzerine masadan kalkarak uyuşmazlık tutanağını tuttu” sözleriyle devam eden Dereli, şunları söyledi: “Oysa sendikamız Türk Metal, ülke gerçeklerini, sanayimizin içinde bulunduğu koşulları üyelerimizin yaşam şartlarını her şeyi ama her şeyi değerlendirerek üyelerimizin de onayı ile üzerinde uzlaşılabilecek bir taslak vermiş, masaya da uzlaşmak için oturmuştu. Ancak muhatabımızdan aynı yaklaşımı göremedik. Biz, yeni hakları konuşalım derken onlar, kazanılmış haklarımızı elimizden almak istediler. Çağdaş çalışma koşulları derken onlar, esnek çalışma, denkleştirme, telafi çalışması gibi uygulamaları dayattılar. Alınterimizin karşılığı deyince de onlar, size enflasyonun bile altında bir zam yeter dediler. Buradan işveren sendikası MESS’e bir kez daha sesleniyoruz; Türk Metal olarak, yoksulluğa, geçim sıkıntısına asla evet demeyeceğiz. Hakkımızı alana kadar mücadele edeceğiz. Direneceğiz... Direneceğiz… Direne direne kazanacağız.”

“Zafer direnen Türk Metalci’nin olacak”

Genel Başkan Uysal Altundağ’ın ‘Biz bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık’ sözlerini de hatırlatan Dereli, “Ürettik ve kazandırdık. Şimdi kazanmak istiyoruz. Karlarına kar katanlara, ihracat şampiyonu olanlara, yaptığımız katkının karşılığını istiyoruz. Biz, geçinemiyoruz. Biz, çarşıda, pazarda zorlanıyoruz. Biz, evimize ekmek götürmekte, çocuklarımıza harçlık vermekte zorlanıyoruz. Yalnızca hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin, alınterimizin karşılığını istiyoruz. Biz insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek istiyoruz. Biz, sendikamız Türk Metal’in öncülüğünde bu sözleşmeden başarıyla çıkacağız. Bunun için yola çıktık. Bunun için yemin ettik. Zafere ulaşmadan dönmeyeceğiz. Zafer bizim olacak. Zafer sendikasına inanan Türk Metalcinin olacak. Buradan işverenlerimize de seslenmek istiyoruz; üretim rekoru kırınca övdüğünüz, kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, kar rekoru kırdırınca gurur duyduğunuz Türk Metalcileri, sıra zamma gelince görmez oldunuz. Ancak biz, kazanılmış haklarımızı korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Genel Başkanımızın alacağı tüm kararları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Bu eylem sadece bir başlangıçtır. Hepiniz hazır olun, eyleme, mücadeleye hazır olun. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi, Türk Metal'in gücünü göstermeye hazır olun. Bizim başka bir güce ihtiyacımız yok. Biz bir ve beraber olursak, bilin ki zafere ulaşırız. Biz eminiz: Zafer bizim olacak. Zafer direnen Türk Metalcinin olacak” diye konuştu.