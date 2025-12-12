Son Mühür/ Osman Günden - İzmir’in kuzeyinde yer alan Dikili, uluslararası otel zinciri Ramada by Wyndham markasıyla önemli bir turizm yatırımına ev sahipliği yapacak. Denize sıfır konumda hayata geçirilen Ramada by Wyndham İzmir Dikili, yaklaşık 90 odalık kapasitesi ve çağdaş mimarisiyle bölge turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Tesisin, tatil, iş ve toplantı amaçlı seyahat eden yerli ve yabancı misafirleri ağırlayarak Dikili’nin yıl boyu canlı bir turizm destinasyonu haline gelmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Konaklamanın ötesinde yeni bir yaşam alanı

Ramada by Wyndham İzmir Dikili, yalnızca bir konaklama tesisi olarak değil; restoranları, barları, spa ve wellness alanları, toplantı salonları ve sosyal yaşam alanlarıyla hem bölge halkı hem de ziyaretçiler için yeni bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Projede, Ege’nin doğal dokusu ve Dikili’nin yerel kimliğiyle uyumlu bir mimari anlayış benimsendi.

Uluslararası markanın hizmet ve kalite standartlarının tesise entegre edilmesiyle, bölge turizmine nitelikli ve sürdürülebilir bir alternatif sunulması hedeflendi.

Danışmanlık ve işletme süreci GCG Hospitality Management’ta

Ramada by Wyndham İzmir Dikili projesinin inşaat ve işletme danışmanlığı GCG Hospitality Management tarafından üstlenildi. Gülçağ Özmermer, Can Demir ve Güner Güney’in kurucu ortakları arasında yer aldığı şirket; konsept geliştirme, fizibilite, mimari ve operasyonel planlama, marka standartlarının uygulanması, ön açılış hazırlıkları ve açılış sonrası performans takibi süreçlerinde yatırımcıya eşlik etti.

Uluslararası zincirlerle çalışma deneyimi ve bölgeyi yakından tanıyan saha bilgisiyle GCG Hospitality Management, projenin tüm aşamalarında aktif rol aldı.

Bölge ekonomisine ve istihdama katkı hedefi

Yatırımcı yapının gücü, Wyndham markasının uluslararası ölçeği ve GCG Hospitality Management’ın operasyonel tecrübesinin birleşmesiyle Ramada by Wyndham İzmir Dikili’nin kent, bölge ve ülke turizmine katma değer sağlayan örnek bir proje olması amaçlandı. Otelin hizmete girmesiyle birlikte istihdama katkı sunması, yerel ekonomiyi canlandırması ve nitelikli turizm hareketini güçlendirmesi bekleniyor.

Ramada by Wyndham İzmir Dikili hakkında

Ramada by Wyndham İzmir Dikili, İzmir’in kuzeyinde yer alan Dikili ilçesinde, deniz kenarında konumlanan uluslararası markalı bir otel projesi olarak planlandı. Tesiste modern konaklama birimleri, restoran ve bar alanları, toplantı ve etkinlik salonları, spa ve wellness olanakları ile çeşitli sosyal alanların yer alması öngörüldü. Otelin, yıl boyunca hem tatil hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlere hizmet vermesi hedeflendi.

GCG Hospitality Management hakkında

GCG Hospitality Management, otel geliştirme, açılış, yeniden yapılanma ve işletme danışmanlığı alanlarında hizmet sunan Türkiye merkezli bir danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Kurucu ortakları Gülçağ Özmermer, Can Demir ve Güner Güney; ulusal ve uluslararası zincir otel markalarıyla yürüttükleri projelerle sektörde geniş bir deneyime sahip bulunuyor. Şirket, fizibilite ve yatırım analizinden marka seçimine, mimari–operasyon entegrasyonundan açılış yönetimine kadar yatırımcılara uçtan uca çözüm sunmayı amaçlıyor.

Wyndham Hotels & Resorts hakkında

Wyndham Hotels & Resorts, 95’ten fazla ülkede 9 bini aşkın oteliyle dünyanın en geniş otel portföylerinden birine sahip uluslararası bir konaklama grubu olarak faaliyet gösteriyor. Ramada markası başta olmak üzere 20’den fazla global markayı bünyesinde barındıran Wyndham, misafir deneyimi odaklı yaklaşımı ve güçlü operasyonel altyapısıyla tanınıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 130 oteli bulunan grup, Ramada by Wyndham İzmir Dikili yatırımıyla Ege Bölgesi’ndeki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.