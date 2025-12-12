Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent düzeni, kamu güvenliği ve yaşam kalitesini güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde kapsamlı denetim ve saha çalışmaları yürüttü. CİMER, ÇÖZMER, dilekçe ve telefon kanalları üzerinden iletilen 10 bin 795 başvuru, ekipler tarafından incelenerek sonuçlandırıldı.

7 gün 24 saat denetim

Yıl boyunca 7/24 esasına göre sürdürülen denetimlerde 2 bini aşkın uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda 694 ruhsatsız iş yeri tespit edilerek faaliyetten men edildi. 379 sıhhi ve gayri sıhhi iş yeri ile 37 umuma açık istirahat ve eğlence yeri mühürlendi. Mühür fekki yaptığı belirlenen 80 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

İş yerlerine mevzuat düzenlemesi

Ruhsatlı işletmelerde yapılan kontrollerde tespit edilen eksiklikler doğrultusunda 655 iş yerinin mevzuata uygunluğu sağlandı. 314 iş yeri için tahliye işlemleri yürütülürken, 61 iş yerinin devir süreci takip edildi.

İşgal, gürültü ve çevre kirliliğine müdahale

Kaldırım ve yol işgalleri, gürültü ihlalleri, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan unsurlar ile seyyar satıcılık ve dilencilik gibi kamu düzenini bozan faaliyetlere yönelik kontroller kararlılıkla sürdürüldü. Pazar yerlerinde fiyat etiketi, ölçü-tartı uygunluğu, hijyen ve çığırtkanlık konularında düzenli denetimler yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 5957 sayılı Kanun kapsamında 506 cezai işlem uygulandı.

Binlerce izin ve tahakkuk işlemi

Yıl içinde 2 bin 593 iş yeri işgaliyesi, 58 inşaat işgaliyesi ile karpuz, çiçek ve gevrek satışlarına yönelik 48 tezgâh izni verildi. Toplamda 2 bin 699 tahakkuk işlemi gerçekleştirildi.

Ünsal: “Daha yaşanabilir bir Karşıyaka için kararlıyız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, zabıta ekiplerinin yıl boyunca özveriyle görev yaptığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Zabıta ekiplerimiz, kentimizin düzenini ve güvenliğini korumak için büyük bir emek verdi. Adaletli, şeffaf ve kararlı bir denetim anlayışıyla Karşıyaka’nın her noktasında çalıştık. Hizmet kapasitemizi artırarak saha çalışmalarını güçlendirmeye ve Karşıyakamızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz.”