Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, önümüzdeki yıllarda İzmir’de kurulması planlanan Türkiye’nin üçüncü kuyumcu kenti ile ilgili önemli açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulunarak, söz konusu kuyumcu kentin kent ekonomisine pozitif katkı sağlayacağını vurguladı.

Murat Kurtuluş Buyrukçu: Sektörde önlemez bir yükseliş var

Günümüz çağının en popüler yatırım aracının altın olduğundan bahseden ve kuyumculuk sektöründe önlenemez bir yükseliş olduğundan bahseden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “İhtisas AVM’leri daha çok İstanbul’dadır, İzmir’de ilk olacak. Dediğim gibi İstanbul’dan sonra Maraş’ta bir kuyumcu kent gördük, şu an Türkiye’deki üçüncü kuyumcu kenti İzmir’de oluşturacağız. Sektörde önlemez bir yükseliş var.

Bu çağın en gözde yatırım aracı altın. Dolayısıyla altın yatırımı oldukça altın üzerine çalışan bileşenler de artıyor. Ancak İzmir’de kuyumcular adına yatırım yapmak isteyenler adına bir alternatif yok ama aslında kuyumculukta başta toptancılık, külçe işleri, ihracatçılık olmak üzere birçok yan dallar mevcuttur. Bunların içerisinde de ciddi ayrışmalar var.

Dolayısıyla kuyumculuk birçok alanda yatırım alabilecekken sadece mantar gibi kuyumcu mağazaları türüyor. İnsanlar kuyumculuk yapmak istiyor ama İzmir’de ne idüğü belirsiz bir ortam var bu durumda da sektör zora giriyor ve pazar daralıyor. O yüzden insanlara yatırımın önü açılabilecek bir kuyumcu kent projesini hayata geçirdik.” diye konuştu.

“Biz alternatif ve modern bir Kemeraltı yapmak istiyoruz”

Öte yandan, kentte ticaret yapan kuyumcuların uğrak noktası olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Buyrukçu, çarşıyı bitirme gibi planlarının olmadığını hedeflerinin daha modern ve alternatif Kemeraltı olduğunu belirterek, “Kemeraltı 1500 yıllık bir çarşı, bizim orayı bitirme gibi bir istediğimiz yok zaten bunu yapamayız da her dönemde orası dünyanın ticaret merkezi olmuştur. Ancak burada ciddi sorunlar var maliyetler kurtarmıyor özellikle ciddi bir park yeri problemi var. Toplu ulaşım sistemi de bu sorunu çözemiyor. Ana cadde de hemen ceza yazılıyor. Bu gibi sebeplerden insanlar Kemeraltı’na gitmek istemiyor. Biz alternatif ve modern bir Kemeraltı yapmak istiyoruz.” dedi.

“Kuracağımız kuyumcu kentte ağır üretim yapmayı düşünmüyoruz”

Son olarak, maksimum üç yıl içerisinde kurulması planlanan kuyumcu kent projesi ile ilgili teknik konulardan bahseden İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, 250’e yakın dükkanı satışa çıkaracaklarını aktararak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bizim kuracağımız kuyumcu kentte ağır üretim yapmayı düşünmüyoruz. Bunun için önce üretimi destekleyen bazı unsurların elde edilmesi gerekiyor. Tüketim istenilen seviyeye ulaştığı zaman üretim için uygun şartlar oluşmuş olacaktır. İlk etapta burasının küçük üreticilere hitap eden bir yer olması için çalışacağız. Biz bir inovasyon merkezi olarak düşünüyoruz bu kenti, biz bir adım atıyoruz umarım bizden sonrası da gelir.

Umarım bu vizyon İzmir’e daha güzel şeyler getirir, İzmir’e istihdam noktasında önemli katkılar sağlar. Bu alanda eğitim noktalarımız olacak, uluslararası okullarla ve Avrupa Birliği ile de anlaşmalı olacak. Burası teknik olarak beş katlı bir AVM olacak burada kooperatif olarak 200-250 arası dükkanı satışa çıkaracağız A-B-C tiplemeleriyle buralar satışa çıktı, 50 günlük bir satış sürecimiz olacak fuarlara katılıp ön talep toplamıştık. Satışa çıktığımız andan itibaren kat karşılığı şeklinde maksimum üç sene içerisinde projeyi tamamlamayı hedefliyoruz. “