Son Mühür/ Merve Turan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Alcı, gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı. Atama kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri uyarınca yapılan atamanın ardından Ege Üniversitesi Rektörlüğünde devir teslim töreni düzenlendi.

Alcı: “Akademik öncelikleri daha da güçlendireceğiz”

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Ege Üniversitesinin köklü geçmişine dikkat çekti. Üniversitenin bu yıl 70’inci kuruluş yılını kutladığını hatırlatan Alcı, önceki dönemde elde edilen kazanımların önemli olduğunu vurguladı.

Alcı, “Prof. Dr. Necdet Budak döneminde üniversitemiz tam akreditasyon ve araştırma üniversitesi statüsü alarak önemli başarılar elde etti. Yeni dönemde eğitim-öğretim ile araştırma-geliştirme faaliyetlerine öncelik vererek üniversitemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Göreve atanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Alcı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a şükranlarını sundu.

Budak: “Bu başarı büyük bir emeğin sonucudur”

Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. Necdet Budak, 17 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle başladığı görevi büyük bir onurla yürüttüğünü ifade etti.Budak, Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi statüsü kazanmasının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, “Bu başarı yalnızca bir yönetimin değil; akademik ve idari personel ile öğrencilerden oluşan büyük bir ailenin ortak emeğidir” dedi.

Görevi devralan Prof. Dr. Musa Alcı’ya başarılar dileyen Budak, Ege Üniversitesinin bilim, araştırma ve uluslararasılaşma alanlarında daha da ileri noktalara taşınacağına olan inancını dile getirdi.

Çiçek takdimiyle devir tamamlandı

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Necdet Budak, rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Musa Alcı’ya çiçek takdim etti. Devir teslim töreni bu sembolik anla tamamlandı.

Prof. Dr. Musa Alcı kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Musa Alcı, yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı. Doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Prof. Dr. Alcı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Devreler ve Sistemler Anabilim Dalında 2000 yılında doktor öğretim üyesi, 2010 yılında doçent, 2016 yılında profesör unvanını aldı. 2017–2020 yılları arasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini üstlenen Alcı; sistem tanılama, yapay zekâ, makine öğrenmesi, örüntü tanıma, benzetim, modelleme, kontrol sistemleri ve mühendislik teknolojileri alanlarında akademik çalışmalar yürüttü.