Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde temizlik işçilerinin başlattığı grev 3. gününde devam ederken, ilçede çöp sorunu büyüyor. Sokaklarda biriken çöp yığınları halkın tepkisine neden olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay soruna müdahale etmek amacıyla sahaya indi.
Ancak Karşıyaka Çarşı bölgesine gelen Başkan Tugay, belediye ekipleriyle birlikte çöpleri toplatmak isteyince, grevdeki işçilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Grevde olan işçiler, çöplerin toplanmasına izin vermedi.
“BU GREV KIRMAK DEMEK” TEPKİSİ
Grevdeki işçiler, çöp toplama girişimini “grev kırmak” olarak değerlendirerek, belediye ekiplerinin çalışmalarını engelledi. Başkan Tugay’ın sahadaki varlığı tansiyonu artırırken, belediye görevlileri ile işçiler arasında kısa süreli sözlü tartışmalar yaşandı. Olay büyümeden ekipler bölgeden ayrıldı.