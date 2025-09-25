Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, Ege Üniversitesi kampüsünde açtıkları stand nedeniyle iki gündür ablukaya alındı. Öğrencilerin gazete ve dergi dağıttıkları için ‘tehdit unsuru’ olarak görüldüğü iddia edildi.

Stand açtılar, abluka altına alındılar

Ege Üniversitesi kampüsünde Ege Forum ve Forum Gazetesi standı açan Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, etkinliklerinin başlamasından kısa süre sonra güvenlik güçlerinin baskısıyla karşılaştı. İki gündür devam eden stand etkinliği, güvenlik birimleri tarafından sürekli denetime tabi tutuldu.

Gerekçe: Gazete ve dergi dağıtımı

Öğrencilerin aktardığına göre, Ege Forum ve Forum Gazetesi’nin dağıtımı “tehdit unsuru” olarak değerlendirildi. Bu gerekçeyle güvenlik güçleri öğrencilerin etrafını çevirerek standı abluka altına aldı.

Gözaltına alınan öğrenciler var

Öğrencilerden tepki

Öğrenciler, demokratik haklarını kullanarak gazetelerini ve dergilerini dağıttıklarını, ancak bu nedenle engellemeye maruz kaldıklarını belirtti. “Gazete dağıtmak tehdit unsuru değildir” diyen öğrenciler, uygulamaya tepki gösterdi.