Son Mühür/ Begüm Mol- Karşıyaka Belediyesi, çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilincini artırma hedefiyle önemli bir adım attı. İlçe genelinde stratejik noktalara yerleştirilen 100 adet mavi renkli geri kazanılabilir atık konteyneri hizmete sunuldu. Bu konteynerler sayesinde metal, plastik, cam, kâğıt ve karton gibi geri dönüştürülebilir atıklar tek bir noktada toplanarak çevreye katkı sağlanacak. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu hamlenin geleceğe daha temiz bir kent bırakma vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Atık yönetiminde kapsamlı ve sürdürülebilir sistem

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki atık yönetimini çok yönlü bir yaklaşımla ele alıyor. Yeni yerleştirilen 100 konteynerin yanı sıra, ilçede halihazırda bulunan 250 adet tekstil atık kumbarası ve 250 adet cam atık kumbarası düzenli olarak toplanmaya devam ediyor. Bu sistem, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını teşvik ederek, geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefliyor. Ayrıca, evlerde oluşan bitkisel atık yağlar muhtarlıklardaki özel kutularda toplanırken, atık piller için belediye tesisleri ve sağlık kuruluşlarında toplama noktaları bulunuyor. Atık ilaçlar ise aile sağlığı merkezleri aracılığıyla toplanarak imha ediliyor.

Mavi kapak projesiyle sosyal fayda da sağlanıyor

Geri dönüşüm çalışmalarını sadece çevresel faydayla sınırlamayan Karşıyaka Belediyesi, "Mavi Kapak Projesi" ile toplumsal dayanışmaya da katkı sağlıyor. Toplanan plastik kapaklar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye temin edilerek, atıkların hem çevreye hem de insanlara fayda sağlaması amaçlanıyor.

Başkan Ünsal: "Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşıyaka'da çevreyi koruyan, doğaya ve geleceğe sahip çıkan bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni geri kazanılabilir atık konteynerleri, vatandaşlarımızın bu sürece aktif katılımını sağlamak ve atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını hızlandırmak için önemli bir adım. Daha temiz, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karşıyaka için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.