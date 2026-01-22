Son Mühür/ Osman Günden - Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Genç Yaka kafe ve gençlik merkezi, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Açılışın ardından geçen yaklaşık iki haftalık sürede merkez; Karşıyaka başta olmak üzere İzmir’in farklı ilçelerinden gelen yüzlerce genci ağırladı.

Bostanlı’da yer alan merkez, sosyal etkileşimi, eğlenceyi ve üretken zamanı bir araya getiren yapısıyla gençliğin yeni buluşma noktası haline geldi.

Oyun, sosyalleşme ve çalışma alanı bir arada

Bostanlı Uğur Mumcu Parkı içerisinde konumlanan Genç Yaka’da masa tenisi, dart, karaoke ve çeşitli kutu oyunları için özel alanlar yer aldı. Merkezde ayrıca çalışma masaları ile ücretsiz internet imkânı sunuldu.

Gençlerin hem bireysel çalışmasına hem de birlikte vakit geçirmesine olanak tanıyan yapı, yarıyıl tatili boyunca da yoğun şekilde tercih edildi.

“İnşaat kafe” konsepti ilgi odağı oldu

Merkezin en çok ilgi gören bölümlerinin başında “inşaat kafe” konsepti geldi. Kum havuzunda kumandalı araçlarla oynanan şantiye temalı bu alan, yalnızca gençlerden değil her yaştan ziyaretçiden ilgi gördü.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilen merkez, eğlenceyi yaratıcılıkla birleştiren yapısıyla fark yarattı.

Başkan Ünsal: Gençler burayı sahiplendi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Genç Yaka’nın kısa sürede bu kadar yoğun ilgi görmesi bizler için çok değerli. Bu alan tasarlanırken gençlerin bir arada olabileceği, kendilerini özgürce ifade edebileceği, hem keyifli vakit geçireceği hem de üreteceği bir merkez hedeflendi. Ortaya çıkan tablo, gençlerin bu alanı sahiplendiğini açıkça gösterdi. Karşıyaka’da gençlere dokunan, ihtiyaçlara karşılık veren nitelikli sosyal alanların sayısı artacak. Tüm gençleri Genç Yaka’ya davet ediyoruz.”