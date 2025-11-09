Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, takımın başında bulunan Başantrenör Faruk Beşok ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık kararı, yeşil-kırmızılı ekibin deplasmanda Türk Telekom’a karşı aldığı 111-59'luk ağır mağlubiyetin hemen ardından geldi. İzmir temsilcisinin bu sezon ligde sergilediği kötü performans ve son maçta yaşanan büyük fark, yönetimin acil önlem almasını zorunlu kıldı. Sezona büyük umutlarla başlayan Karşıyaka, deneyimli koç Faruk Beşok yönetiminde çıktığı toplam yedi resmi müsabakada yalnızca bir galibiyet elde edebildi ve altı kez parkeden yenilgiyle ayrılarak ligin düşme potası riskli bölgesinde yer alıyor.

Beklentilerin altında kalan sezon başlangıcı

Faruk Beşok'un görev süresi, kulübün ve taraftarların beklentilerinden oldukça uzak bir tablo çizdi. Sezonun ilk haftalarından itibaren istikrarlı bir performans sergileyemeyen takım, özellikle son Türk Telekom mücadelesinde potasında 111 sayı görerek 52 sayılık ezici bir farkla yenildi. Bu sonuç, hem camiada hem de yönetim kurulunda sabırların tükenmesine neden oldu. Karşıyaka gibi köklü bir kulübün tarihine yakışmayan bu tablo, teknik heyette değişikliği kaçınılmaz hale getirdi. Kulüp, yaşanan bu kötü gidişatın ardından derhal aksiyon alarak takımın ligdeki konumunu düzeltmeyi ve toparlanma sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Yeni bir teknik direktör arayışının kısa sürede başlaması beklenirken, takımın başına geçecek ismin kritik düşme hattından takımı çıkaracak tecrübeye sahip olması gerekiyor.

Kulüpten teşekkür ve başarı dileği

Yeşil-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlandı. Yapılan duyuruda, "Takımımızın başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız, karşılıklı varılan anlaşma çerçevesinde ayrılmıştır," ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, koç Beşok’a takım için harcadığı tüm emek ve katkılardan dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki spor kariyerinde kendisine başarılar dilendiği belirtildi. Bu profesyonel vedanın ardından, Karşıyaka basketbol takımının kısa süre içerisinde yeni başantrenörünü duyurması ve ligdeki kötü gidişata son vermek adına takım içi motivasyonu yeniden inşa etmesi bekleniyor.