İzmir'de kentin ana arterlerinden olan çevre yolunda, trafikte seyir halinde bulunan iki motosiklet sürücüsünün gerçekleştirdiği sorumsuz ve tehlikeli hareketler, diğer sürücüler ve yolcular arasında büyük endişeye neden oldu. Akşam saat 20.30 sularında, yoğun trafiğin aktığı yolda art arda ilerleyen iki motosikletli, araçlarının ön tekerleklerini havaya kaldırarak metrelerce tek teker üzerinde yol kat etti. Bu gözü kara ve trafik güvenliğini hiçe sayan eylemler, o anlarda çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Trafiği tehlikeye düşüren sorumsuz gösteri

İzmir çevre yolunun yüksek hız limitine sahip bir güzergâh olduğu göz önüne alındığında, motosiklet sürücülerinin bu denli tehlikeli manevraları gerçekleştirmesi, zincirleme kazalara davetiye çıkardı. Ön kaldırma adı verilen bu akrobatik hareket, denge kontrolünü ciddi şekilde zorlaştırırken, sürücülerin olası bir acil durumda tepki verme süresini de minimuma indiriyor. Görüntülerde, motosikletlilerin bu tehlikeli "gösteriyi" uzun bir mesafe boyunca sürdürdüğü, diğer araçların ise şaşkınlık ve korku içinde yavaşlamak zorunda kaldığı net bir şekilde görülüyor.

Biri plakasını gizleyerek seyretti

Tehlikeli sürüşü gerçekleştiren iki motosikletten birinin sürücüsü hakkında dikkat çeken bir detay da kameralara yansıdı. Sürücülerden birinin, trafik denetimlerinden kaçmak veya kimliğini gizlemek amacıyla motosikletinin plakasını kapatarak ya da bizzat gizleyerek seyir halinde olduğu gözlendi. Plaka gizleme eylemi, zaten bir trafik suçu teşkil ederken, bu durum tehlikeli sürüşle birleştiğinde sorumluluğu daha da ağırlaştırmaktadır. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, emniyet birimlerinin kimlik tespiti ve bu sürücülere yönelik gerekli yasal işlemleri başlatması bekleniyor.