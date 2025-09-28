İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde çalışan işçilerin, ödenmeyen maaş ve geriye dönük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) alacakları nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi, 25 Eylül akşamı anlaşmayla sonuçlanmasına rağmen, kentin bazı noktalarında çöp toplama sorunu devam ediyor. Üç gün süren eylemin ardından başlayan temizlik çalışmalarının henüz tüm ilçeyi kapsamaması, hem ilçe sakinlerinin hem de esnafın tepkisine neden oldu.

Üç gün süren eylem uzlaşıyla bitti

DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube’ye bağlı olarak Karşıyaka Belediyesi'nin iştirakleri olan Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de görev yapan işçiler, alacaklarının ödenmemesi üzerine son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bıraktı. İşçilerin hak arayışı, Karşıyaka ilçesinin merkezi cadde ve sokaklarında hızla çöp yığınlarının oluşmasına yol açarak kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Kriz, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile sendika temsilcileri arasında yürütülen yoğun görüşmeler sonucunda uzlaşıyla neticelendi. Anlaşmanın sağlanmasının hemen ardından, işçiler temizlik mesailerine başladı ve belediye yetkilileri, kısa süre içinde çöplerin tamamının toplanacağı sözünü verdi. İlk etapta, özellikle ilçenin vitrini sayılan sahil şeridi ve yoğun ticari hayatın döndüğü Karşıyaka Çarşısı’ndaki konteynerler öncelikli olarak boşaltıldı ve temizlendi. Ancak bu öncelikli bölgeler dışındaki ara sokaklarda ve işlek bazı arterlerde hala biriken çöp yığınlarının varlığı dikkat çekti.

Halktan büyük tepki: "Her yer pislik içinde"

Günlerdir toplanmayan çöplerin yaydığı kötü koku ve hijyen sorunu, ilçe sakinlerinin ciddi tepkisine yol açtı. Sennure Afacan isimli bir Karşıyaka sakini, yaşadıkları rahatsızlığı dile getirerek, "Çöpler toplanmıyor, her yer pislik içinde ve sinekler var. Özellikle çarşıda ve dükkanların olduğu yerde bu durum, vatandaşların gelip alışveriş yapmasını da engelliyor. Bir an önce tamamının toplanmasını diliyoruz," ifadelerini kullandı. Afacan, eylemin bitmesine rağmen temizliğin yavaş ilerlemesinden şikayetçi oldu.

Bir diğer ilçe sakini Ali Çetinkaya da benzer eleştirileri yöneltti. Çetinkaya, "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Evet, ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Bu durum kabul edilemez. Bu kadar birikimin ardından buraların derhal temizlenmesi gerekiyor. Kentin bu şekilde bırakılması doğru değil," diyerek yetkililere hızlandırma çağrısı yaptı. Karşıyaka Belediyesi’nin, eylem boyunca biriken çöp hacmini dikkate alarak temizlik operasyonunu daha geniş bir kapasiteyle ve daha hızlı yürütmesi bekleniyor.