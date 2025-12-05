İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir dahil 33 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurdu. Son iki haftadır süren operasyonlarda, örgüt içinde faaliyet yürüten ve örgüte finans sağlayan toplam 233 şüpheli yakalandı.

Operasyonların kapsamı ve sonuçları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, son iki haftadır titizlikle yürütülen operasyonlar sonucunda, geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finansman sağlayan 233 şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, yakalanan şüphelilerden 51'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 24 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli ve idari işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Koordinasyon ve iş birliği vurgusu

Operasyonların, devletin farklı kurumlarının güçlü koordinasyonuyla gerçekleştirildiği vurgulandı.

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi."

Yerlikaya, terörle mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetlerinin saha operasyonlarıyla sınırlı olmadığını belirterek, "güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine" dayandığının altını çizdi.

Operasyon gerçekleştirilen 33 il

Eş zamanlı operasyonlar, Türkiye genelinde geniş bir alanı kapsadı. Operasyonların düzenlendiği toplam 33 il şunlardır:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Yerlikaya, açıklamasını terörle mücadelede kararlılık mesajıyla sonlandırdı. "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz" diyerek emeği geçen herkesi tebrik etti.